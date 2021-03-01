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الاتحاد والترجي للدور النصف النهائي في كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة

تأهل الترجي والاتحاد إلى الدور النصف النهائي من بطولة كاس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حيث استطاع الترجي تحقيق الفوز على النصر بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25/18، 25/22، 25/22.

وفاز الاتحاد على الفيصلي بذات النتيجة جاءت نتائجها 25/17، 25/21، 25/16.

وستلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد بمشاركة أربعة فرق الهلال بطل الدوري الممتاز هذا الموسم والأهلي وصيف البطل بالإضافة إلى الاتحاد والترجي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد والترجي للدور النصف النهائي في كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة
سبق

تأهل الترجي والاتحاد إلى الدور النصف النهائي من بطولة كاس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حيث استطاع الترجي تحقيق الفوز على النصر بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25/18، 25/22، 25/22.

وفاز الاتحاد على الفيصلي بذات النتيجة جاءت نتائجها 25/17، 25/21، 25/16.

وستلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد بمشاركة أربعة فرق الهلال بطل الدوري الممتاز هذا الموسم والأهلي وصيف البطل بالإضافة إلى الاتحاد والترجي.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
07:21 PM

الاتحاد والترجي للدور النصف النهائي في كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل الترجي والاتحاد إلى الدور النصف النهائي من بطولة كاس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حيث استطاع الترجي تحقيق الفوز على النصر بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25/18، 25/22، 25/22.

وفاز الاتحاد على الفيصلي بذات النتيجة جاءت نتائجها 25/17، 25/21، 25/16.

وستلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد بمشاركة أربعة فرق الهلال بطل الدوري الممتاز هذا الموسم والأهلي وصيف البطل بالإضافة إلى الاتحاد والترجي.

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