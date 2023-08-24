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أمطار جازان وسحب نجران .. تنبيه لـ "الأرصاد" تبعه تحذير من الدفاع المدني

متوسطة إلى غزيرة في الأولى .. ورياح مثيرة للأتربة وتحد من الرؤية بالثانية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة التي تحد من مدى الرؤية.

ويستمر التنبيه الذي شمل "مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة، وشرورة"، حتى الساعة الثامنة مساءً.

إلى ذلك، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول.

وتشمل "مدينة جيزان، ومحافظات: "أبوعريش، وأحد المسارحة، والحُرّث، والداير بني مالك، والدرب، والرّيث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار جازان وسحب نجران .. تنبيه لـ "الأرصاد" تبعه تحذير من الدفاع المدني
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة التي تحد من مدى الرؤية.

ويستمر التنبيه الذي شمل "مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة، وشرورة"، حتى الساعة الثامنة مساءً.

إلى ذلك، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول.

وتشمل "مدينة جيزان، ومحافظات: "أبوعريش، وأحد المسارحة، والحُرّث، والداير بني مالك، والدرب، والرّيث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
12:36 PM

أمطار جازان وسحب نجران .. تنبيه لـ "الأرصاد" تبعه تحذير من الدفاع المدني

متوسطة إلى غزيرة في الأولى .. ورياح مثيرة للأتربة وتحد من الرؤية بالثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة التي تحد من مدى الرؤية.

ويستمر التنبيه الذي شمل "مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة، وشرورة"، حتى الساعة الثامنة مساءً.

إلى ذلك، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول.

وتشمل "مدينة جيزان، ومحافظات: "أبوعريش، وأحد المسارحة، والحُرّث، والداير بني مالك، والدرب، والرّيث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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