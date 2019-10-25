النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بحضور ٤٤ متدربة.. "تنمية مرأة عرقة" تطلق مبادرة "البرامج الاحترافية"

استهدفت الجهات الخيرية.. وأقيمت بالتعاون مع مؤسسة الأميرة العنود

أقام مركز تنمية المرأة التابع للجنة تنمية حي عرقة، ورشة عمل لإعداد الأنشطة والبرامج الاحترافية، بحضور عدد من مُمثِلات الجهات الخيرية، وبالتعاون مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية.

وفي التفاصيل، اشتمل "البرنامج" الذي تم بحضور ٤٤ متدربة، على عدة محاور مختلفة، حول أهمية بناء البرامج، ومراحل بناء البرامج، ونظرية ADDlE في بناء البرنامج، كما تم إعداد عدة برامج مختلفة من متدربات الورشة.

‏وقالت مديرة مركز تنمية المرأة "لطيفة الشيباني": إن ورشة عمل إعداد الأنشطة والبرامج تهدف إلى تطوير مسؤولية البرامج في الجهات؛ لتكون ذات جودة ومُحكمة الاحتياج.

وأضافت: تأتي هذه الورشة امتداداً لورشة إعداد وتصميم البرامج الاحترافية للمرة الأولى، والتي أقيمت في المركز وتستهدف ‏مسؤولات البرامج في مدارس حي عرقة.

وتابعت: امتد عطاء المركز لتقديم مبادرة إعداد البرامج والأنشطة للجهات الأخرى في الرياض، ويُقدّم المركز برامجه لجميع الفئات العمرية بطرق مُبتكرة وبجودة احترافية.

مركز تنمية المرأة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بحضور ٤٤ متدربة.. "تنمية مرأة عرقة" تطلق مبادرة "البرامج الاحترافية"
سبق

أقام مركز تنمية المرأة التابع للجنة تنمية حي عرقة، ورشة عمل لإعداد الأنشطة والبرامج الاحترافية، بحضور عدد من مُمثِلات الجهات الخيرية، وبالتعاون مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية.

وفي التفاصيل، اشتمل "البرنامج" الذي تم بحضور ٤٤ متدربة، على عدة محاور مختلفة، حول أهمية بناء البرامج، ومراحل بناء البرامج، ونظرية ADDlE في بناء البرنامج، كما تم إعداد عدة برامج مختلفة من متدربات الورشة.

‏وقالت مديرة مركز تنمية المرأة "لطيفة الشيباني": إن ورشة عمل إعداد الأنشطة والبرامج تهدف إلى تطوير مسؤولية البرامج في الجهات؛ لتكون ذات جودة ومُحكمة الاحتياج.

وأضافت: تأتي هذه الورشة امتداداً لورشة إعداد وتصميم البرامج الاحترافية للمرة الأولى، والتي أقيمت في المركز وتستهدف ‏مسؤولات البرامج في مدارس حي عرقة.

وتابعت: امتد عطاء المركز لتقديم مبادرة إعداد البرامج والأنشطة للجهات الأخرى في الرياض، ويُقدّم المركز برامجه لجميع الفئات العمرية بطرق مُبتكرة وبجودة احترافية.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
12:37 AM

بحضور ٤٤ متدربة.. "تنمية مرأة عرقة" تطلق مبادرة "البرامج الاحترافية"

استهدفت الجهات الخيرية.. وأقيمت بالتعاون مع مؤسسة الأميرة العنود

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
11

أقام مركز تنمية المرأة التابع للجنة تنمية حي عرقة، ورشة عمل لإعداد الأنشطة والبرامج الاحترافية، بحضور عدد من مُمثِلات الجهات الخيرية، وبالتعاون مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية.

وفي التفاصيل، اشتمل "البرنامج" الذي تم بحضور ٤٤ متدربة، على عدة محاور مختلفة، حول أهمية بناء البرامج، ومراحل بناء البرامج، ونظرية ADDlE في بناء البرنامج، كما تم إعداد عدة برامج مختلفة من متدربات الورشة.

‏وقالت مديرة مركز تنمية المرأة "لطيفة الشيباني": إن ورشة عمل إعداد الأنشطة والبرامج تهدف إلى تطوير مسؤولية البرامج في الجهات؛ لتكون ذات جودة ومُحكمة الاحتياج.

وأضافت: تأتي هذه الورشة امتداداً لورشة إعداد وتصميم البرامج الاحترافية للمرة الأولى، والتي أقيمت في المركز وتستهدف ‏مسؤولات البرامج في مدارس حي عرقة.

وتابعت: امتد عطاء المركز لتقديم مبادرة إعداد البرامج والأنشطة للجهات الأخرى في الرياض، ويُقدّم المركز برامجه لجميع الفئات العمرية بطرق مُبتكرة وبجودة احترافية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,576
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,055
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,180
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,996

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة