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الشباب يعلن وصول البطاقة الدولية للمحترف التشيلي ايغور ليشنوفسكي

أعلن نادي الشباب موافقة لجنة الاحتراف على اعتماد تسجيل المحترف التشيلي ايغور ليشنوفسكي في كشوفات الفريق بعد وصول البطاقة الدولية للاعب.

وبالتالي بات يحق للمدافع الدولي التشيلي مشاركة فريقه في مباراته القادمة أمام الرائد مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي الشباب السعودي قد تعاقد في الأيام الماضية مع المدافع التشيلي إيغور ليشنوفسكي لمدة موسمين مع أفضلية التمديد قادماً من كروس اسول المكسيكي.

وقد شارك اللاعب مع منتخب بلاده في 7 مباريات دولية وكان ضمن المنتخب الذي حل رابعاً في النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا عام 2019 في البرازيل.

وبدأ ليشنوفسكي مسيرته في أونفيرسيداد دي تشيلي عام 2011 وانتقل لعدة أندية منها سبورتينغ خيخون وبلد الوليد الإسبانيين ونيكاكسا وكروس اسول بالمكسيك.

الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يعلن وصول البطاقة الدولية للمحترف التشيلي ايغور ليشنوفسكي
سبق

أعلن نادي الشباب موافقة لجنة الاحتراف على اعتماد تسجيل المحترف التشيلي ايغور ليشنوفسكي في كشوفات الفريق بعد وصول البطاقة الدولية للاعب.

وبالتالي بات يحق للمدافع الدولي التشيلي مشاركة فريقه في مباراته القادمة أمام الرائد مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي الشباب السعودي قد تعاقد في الأيام الماضية مع المدافع التشيلي إيغور ليشنوفسكي لمدة موسمين مع أفضلية التمديد قادماً من كروس اسول المكسيكي.

وقد شارك اللاعب مع منتخب بلاده في 7 مباريات دولية وكان ضمن المنتخب الذي حل رابعاً في النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا عام 2019 في البرازيل.

وبدأ ليشنوفسكي مسيرته في أونفيرسيداد دي تشيلي عام 2011 وانتقل لعدة أندية منها سبورتينغ خيخون وبلد الوليد الإسبانيين ونيكاكسا وكروس اسول بالمكسيك.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
12:47 AM

الشباب يعلن وصول البطاقة الدولية للمحترف التشيلي ايغور ليشنوفسكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الشباب موافقة لجنة الاحتراف على اعتماد تسجيل المحترف التشيلي ايغور ليشنوفسكي في كشوفات الفريق بعد وصول البطاقة الدولية للاعب.

وبالتالي بات يحق للمدافع الدولي التشيلي مشاركة فريقه في مباراته القادمة أمام الرائد مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي الشباب السعودي قد تعاقد في الأيام الماضية مع المدافع التشيلي إيغور ليشنوفسكي لمدة موسمين مع أفضلية التمديد قادماً من كروس اسول المكسيكي.

وقد شارك اللاعب مع منتخب بلاده في 7 مباريات دولية وكان ضمن المنتخب الذي حل رابعاً في النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا عام 2019 في البرازيل.

وبدأ ليشنوفسكي مسيرته في أونفيرسيداد دي تشيلي عام 2011 وانتقل لعدة أندية منها سبورتينغ خيخون وبلد الوليد الإسبانيين ونيكاكسا وكروس اسول بالمكسيك.

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