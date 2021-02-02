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اجتماع وزاري عربي طارئ بشأن القضية الفلسطينية

يعقد الاثنين في "الجامعة"

وافقت جامعة الدول العربية على الطلب الأردني - المصري، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في مصر، الاثنين المقبل، بشأن القضية الفلسطينية، بحسب ما ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ضيف الله الفايز، اليوم (الثلاثاء).

وبيّن "الفايز" أن حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 يعتبر مصلحةً وطنية عليا بالنسبة للأردن، وفقاً لقناة "الشرق".

وأشار الناطق إلى أن ما يحدث في القضية الفلسطينية ينعكس على الأردن مباشرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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اجتماع وزاري عربي طارئ بشأن القضية الفلسطينية
سبق

وافقت جامعة الدول العربية على الطلب الأردني - المصري، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في مصر، الاثنين المقبل، بشأن القضية الفلسطينية، بحسب ما ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ضيف الله الفايز، اليوم (الثلاثاء).

وبيّن "الفايز" أن حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 يعتبر مصلحةً وطنية عليا بالنسبة للأردن، وفقاً لقناة "الشرق".

وأشار الناطق إلى أن ما يحدث في القضية الفلسطينية ينعكس على الأردن مباشرة.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
08:43 PM

اجتماع وزاري عربي طارئ بشأن القضية الفلسطينية

يعقد الاثنين في "الجامعة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت جامعة الدول العربية على الطلب الأردني - المصري، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في مصر، الاثنين المقبل، بشأن القضية الفلسطينية، بحسب ما ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ضيف الله الفايز، اليوم (الثلاثاء).

وبيّن "الفايز" أن حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 يعتبر مصلحةً وطنية عليا بالنسبة للأردن، وفقاً لقناة "الشرق".

وأشار الناطق إلى أن ما يحدث في القضية الفلسطينية ينعكس على الأردن مباشرة.

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