"البيئة" تضبط 4 مخالفات لنظام مزاولة المهن الطبية البيطرية بجدة

بعد جولات رقابية وتفتيشية على 32 صيدلية و11 عيادة بالمحافظة

نجح مراقبو المنشآت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، في ضبط 4 مخالفات على منشآت بيطرية.

في التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ؛ أن المكتب نفّذ جولات رقابية وتفتيشية على 32 صيدلية بيطرية و11 عيادة بيطرية في المحافظة، ومازالت الجولات مستمرة؛ للتأكّد من تطبيق الاحترازات الوقائية المعمول بها والخاصة بفيروس كورونا (covid19) ومتابعة تطبيق أنظمة ولوائح المنشآت البيطرية وقانون الرفق بالحيوان والممارسين البيطريين.

ولفت الشيخ؛ إلى أنه تم ضبط المخالفات لإخلالها بنظام مزاولة المهن الطبية البيطرية التي تمثلت في عمل طبيب بيطري دون ترخيص وفتح منشأة دون صدور ترخيص نهائي وتمّ توجيه 11 إنذاراً نهائياً لعدد من المنشآت، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار مخالفة في حال لم تتم معالجة تلك الملاحظات.

وتابع، من أهم تلك الملاحظات عدم الالتزام بترتيب الأدوية داخل المنشأة، وعدم الحرص على لبس الزي الرسمي للطبيب البيطري، وصرف الأدوية دون شرح مستفيض للمراجع وغيرها، كما ستستمر الجولات الرقابية خلال الفترة المسائية حرصاً على تطبيق المنشآت البيطرية اللوائح والأنظمة كافة.

من جهته، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن هناك حملات رقابية مكثفة على المنشآت البيطرية؛ لمتابعة سير العمل والتحقق من تراخيصها والعاملين بها ومزاولة عملها، حسب الأنظمة والتعليمات.

وقال "الغامدي"؛ إنه تم تحرير محاضر مخالفات لتطبيق النظام بحقهم، مطالباً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أيّ مخالفات، من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.