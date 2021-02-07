النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تضبط 4 مخالفات لنظام مزاولة المهن الطبية البيطرية بجدة

بعد جولات رقابية وتفتيشية على 32 صيدلية و11 عيادة بالمحافظة

نجح مراقبو المنشآت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، في ضبط 4 مخالفات على منشآت بيطرية.

في التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ؛ أن المكتب نفّذ جولات رقابية وتفتيشية على 32 صيدلية بيطرية و11 عيادة بيطرية في المحافظة، ومازالت الجولات مستمرة؛ للتأكّد من تطبيق الاحترازات الوقائية المعمول بها والخاصة بفيروس كورونا (covid19) ومتابعة تطبيق أنظمة ولوائح المنشآت البيطرية وقانون الرفق بالحيوان والممارسين البيطريين.

ولفت الشيخ؛ إلى أنه تم ضبط المخالفات لإخلالها بنظام مزاولة المهن الطبية البيطرية التي تمثلت في عمل طبيب بيطري دون ترخيص وفتح منشأة دون صدور ترخيص نهائي وتمّ توجيه 11 إنذاراً نهائياً لعدد من المنشآت، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار مخالفة في حال لم تتم معالجة تلك الملاحظات.

وتابع، من أهم تلك الملاحظات عدم الالتزام بترتيب الأدوية داخل المنشأة، وعدم الحرص على لبس الزي الرسمي للطبيب البيطري، وصرف الأدوية دون شرح مستفيض للمراجع وغيرها، كما ستستمر الجولات الرقابية خلال الفترة المسائية حرصاً على تطبيق المنشآت البيطرية اللوائح والأنظمة كافة.

من جهته، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن هناك حملات رقابية مكثفة على المنشآت البيطرية؛ لمتابعة سير العمل والتحقق من تراخيصها والعاملين بها ومزاولة عملها، حسب الأنظمة والتعليمات.

وقال "الغامدي"؛ إنه تم تحرير محاضر مخالفات لتطبيق النظام بحقهم، مطالباً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أيّ مخالفات، من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

وزارة البيئة والمياه والزراعة جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"البيئة" تضبط 4 مخالفات لنظام مزاولة المهن الطبية البيطرية بجدة
سبق

نجح مراقبو المنشآت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، في ضبط 4 مخالفات على منشآت بيطرية.

في التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ؛ أن المكتب نفّذ جولات رقابية وتفتيشية على 32 صيدلية بيطرية و11 عيادة بيطرية في المحافظة، ومازالت الجولات مستمرة؛ للتأكّد من تطبيق الاحترازات الوقائية المعمول بها والخاصة بفيروس كورونا (covid19) ومتابعة تطبيق أنظمة ولوائح المنشآت البيطرية وقانون الرفق بالحيوان والممارسين البيطريين.

ولفت الشيخ؛ إلى أنه تم ضبط المخالفات لإخلالها بنظام مزاولة المهن الطبية البيطرية التي تمثلت في عمل طبيب بيطري دون ترخيص وفتح منشأة دون صدور ترخيص نهائي وتمّ توجيه 11 إنذاراً نهائياً لعدد من المنشآت، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار مخالفة في حال لم تتم معالجة تلك الملاحظات.

وتابع، من أهم تلك الملاحظات عدم الالتزام بترتيب الأدوية داخل المنشأة، وعدم الحرص على لبس الزي الرسمي للطبيب البيطري، وصرف الأدوية دون شرح مستفيض للمراجع وغيرها، كما ستستمر الجولات الرقابية خلال الفترة المسائية حرصاً على تطبيق المنشآت البيطرية اللوائح والأنظمة كافة.

من جهته، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن هناك حملات رقابية مكثفة على المنشآت البيطرية؛ لمتابعة سير العمل والتحقق من تراخيصها والعاملين بها ومزاولة عملها، حسب الأنظمة والتعليمات.

وقال "الغامدي"؛ إنه تم تحرير محاضر مخالفات لتطبيق النظام بحقهم، مطالباً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أيّ مخالفات، من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
10:39 AM

"البيئة" تضبط 4 مخالفات لنظام مزاولة المهن الطبية البيطرية بجدة

بعد جولات رقابية وتفتيشية على 32 صيدلية و11 عيادة بالمحافظة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
31

نجح مراقبو المنشآت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، في ضبط 4 مخالفات على منشآت بيطرية.

في التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ؛ أن المكتب نفّذ جولات رقابية وتفتيشية على 32 صيدلية بيطرية و11 عيادة بيطرية في المحافظة، ومازالت الجولات مستمرة؛ للتأكّد من تطبيق الاحترازات الوقائية المعمول بها والخاصة بفيروس كورونا (covid19) ومتابعة تطبيق أنظمة ولوائح المنشآت البيطرية وقانون الرفق بالحيوان والممارسين البيطريين.

ولفت الشيخ؛ إلى أنه تم ضبط المخالفات لإخلالها بنظام مزاولة المهن الطبية البيطرية التي تمثلت في عمل طبيب بيطري دون ترخيص وفتح منشأة دون صدور ترخيص نهائي وتمّ توجيه 11 إنذاراً نهائياً لعدد من المنشآت، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار مخالفة في حال لم تتم معالجة تلك الملاحظات.

وتابع، من أهم تلك الملاحظات عدم الالتزام بترتيب الأدوية داخل المنشأة، وعدم الحرص على لبس الزي الرسمي للطبيب البيطري، وصرف الأدوية دون شرح مستفيض للمراجع وغيرها، كما ستستمر الجولات الرقابية خلال الفترة المسائية حرصاً على تطبيق المنشآت البيطرية اللوائح والأنظمة كافة.

من جهته، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن هناك حملات رقابية مكثفة على المنشآت البيطرية؛ لمتابعة سير العمل والتحقق من تراخيصها والعاملين بها ومزاولة عملها، حسب الأنظمة والتعليمات.

وقال "الغامدي"؛ إنه تم تحرير محاضر مخالفات لتطبيق النظام بحقهم، مطالباً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أيّ مخالفات، من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,895
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,365
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,472
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,274

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة