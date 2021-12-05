مانشستر يونايتد يحقق انتصاره الأول مع مدربه الجديد

تغلب فريق مانشستر يونايتد على ضيفه كريستال بالاس بهدف وحيد سجله اللاعب "فريد" في الدقيقة 77 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 24 نقطة في المركز السادس، فيما بقي كريستال بالاس على رصيده السابق عند ست عشرة نقطة في المركز الحادي عشر.