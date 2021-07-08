"مطارات القابضة" تعلن تعيين رئيس وأعضاء مجلس مديري شركة "مطارات جدة"

يتميز بتنوع الخبرات والتجارب الموجودة فيه حيث يضم خبراء سعوديين ودوليين

أعلنت شركة "مطارات القابضة" عن تعيين رئيس وأعضاء مجلس مديري شركة (مطارات جدة)، التي تشرف على تشغيل وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، وتطويره بأحدث المواصفات وأعلى المعايير العالمية، وتعزيز دوره ليكون في مقدمة أفضل المطارات الإقليمية والدولية الرائدة.

ويضم مجلس مديري شركة (مطارات جدة)، المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم رئيسًا، وعضوية كل من: الدكتور غسان بن أحمد السليمان، والمهندس أيمن بن محمد المديفر، والمهندس بسام بن عبدالرحمن بن غشيان، والمهندس أحمد بن أسامة عرب، والمهندس خالد بن مطلق الهماش، وفرح بنت أحمد إسماعيل، وجون شيلدين، وأنتوني دي منيزس.

ويتميز المجلس بتنوع الخبرات والتجارب الموجودة فيه؛ حيث يضم خبراء سعوديين ودوليين من القطاعين العام والخاص والطيران والمطارات، الذي سينعكس إيجابًا على عمل (مطارات جدة)؛ ليصبح بوابة اقتصادية متنوعة، بالإضافة إلى تطوير المطار وتشغيله بأحدث المعايير العالمية، التي تسهم في تعزيز تجربة المسافرين، بمفهوم عصري جديد ومبتكر، ليصبح واجهة مشرفة لزوار المملكة.

وأعرب رئيس مجلس مديري شركة (مطارات جدة)، نيابة عن زملائه أعضاء المجلس، عن بالغ شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة شركة «مطارات القابضة» عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛ لاختياره وزملائه أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات؛ مؤكدًا حرصه وزملاءه على تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وتعزيز مكانته ليصبح مركزًا محوريًّا عالميًّا هامًّا.

وأشاد المديهيم، بالدعم السخي الذي تحظى به شركة (مطارات جدة)، وقطاع النقل الجوي من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة وإشراف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، لإنجاح برنامج تخصيص هذا القطاع، وتطوير مطارات المملكة، لمواكبة التطور المتسارع والتحول الرائع الذي تشهده المملكة حاليًا، وتحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- والهادفة إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز لوجستي عالمي.

يُذكر أن شركة (مطارات جدة) تُعد إحدى الشركات التابعة لشركة «مطارات القابضة»، والتي أنشئت ضمن برنامج نقل الأصول والتحول المؤسسي لمطارات المملكة، لتتولى مسؤولية تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.