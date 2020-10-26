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السيرة الذاتية لـ"السراني" رئيس جامعة طيبة

رفع شكره للقيادة

رفع رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيساً لجامعة طيبة لمدة ثلاث سنوات.
وحصل "السراني" على الدكتوراه في تخصص الأحياء الدقيقة من جامعة شيفيلد ببريطانيا, والماجستير والبكالوريوس من فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة, وشغل عدداً من المناصب القيادية في الجامعة, ورئيساً لمجلس إدارة شركة وادي طيبة وأميناً لمجلس الجامعة, وعميداً لكلية العلوم, ومشرفاً على الشؤون المالية والإدارية, ومثّل الجامعة في المناسبات المحلية والدولية, وشغل مهام رئاسة وعضوية العديد من اللجان التنظيمية والاستشارية والمجالس العلمية بالجامعة, واللجان المصاحبة للفعاليات الكبرى بالمنطقة, كما عمل عضواً بمجلس الشورى, وعضواً بمجلس المنطقة, وفي المجلس البلدي بالمدينة المنورة, وعضو لجنة اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية, وعضو اللجنة الإشرافية العليا للمعهد العالي للأئمة والخطباء, وله العديد من المؤلفات في مجال تخصصه العلمي, كما له إسهامات في مجال العمل التطوعي لخدمة طيبة الطيبة.

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السيرة الذاتية لـ"السراني" رئيس جامعة طيبة
سبق

رفع رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيساً لجامعة طيبة لمدة ثلاث سنوات.
وحصل "السراني" على الدكتوراه في تخصص الأحياء الدقيقة من جامعة شيفيلد ببريطانيا, والماجستير والبكالوريوس من فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة, وشغل عدداً من المناصب القيادية في الجامعة, ورئيساً لمجلس إدارة شركة وادي طيبة وأميناً لمجلس الجامعة, وعميداً لكلية العلوم, ومشرفاً على الشؤون المالية والإدارية, ومثّل الجامعة في المناسبات المحلية والدولية, وشغل مهام رئاسة وعضوية العديد من اللجان التنظيمية والاستشارية والمجالس العلمية بالجامعة, واللجان المصاحبة للفعاليات الكبرى بالمنطقة, كما عمل عضواً بمجلس الشورى, وعضواً بمجلس المنطقة, وفي المجلس البلدي بالمدينة المنورة, وعضو لجنة اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية, وعضو اللجنة الإشرافية العليا للمعهد العالي للأئمة والخطباء, وله العديد من المؤلفات في مجال تخصصه العلمي, كما له إسهامات في مجال العمل التطوعي لخدمة طيبة الطيبة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
07:03 PM

السيرة الذاتية لـ"السراني" رئيس جامعة طيبة

رفع شكره للقيادة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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رفع رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيساً لجامعة طيبة لمدة ثلاث سنوات.
وحصل "السراني" على الدكتوراه في تخصص الأحياء الدقيقة من جامعة شيفيلد ببريطانيا, والماجستير والبكالوريوس من فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة, وشغل عدداً من المناصب القيادية في الجامعة, ورئيساً لمجلس إدارة شركة وادي طيبة وأميناً لمجلس الجامعة, وعميداً لكلية العلوم, ومشرفاً على الشؤون المالية والإدارية, ومثّل الجامعة في المناسبات المحلية والدولية, وشغل مهام رئاسة وعضوية العديد من اللجان التنظيمية والاستشارية والمجالس العلمية بالجامعة, واللجان المصاحبة للفعاليات الكبرى بالمنطقة, كما عمل عضواً بمجلس الشورى, وعضواً بمجلس المنطقة, وفي المجلس البلدي بالمدينة المنورة, وعضو لجنة اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية, وعضو اللجنة الإشرافية العليا للمعهد العالي للأئمة والخطباء, وله العديد من المؤلفات في مجال تخصصه العلمي, كما له إسهامات في مجال العمل التطوعي لخدمة طيبة الطيبة.

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