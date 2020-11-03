الولايات المضمونة لترامب وبايدن.. مَن رئيس أمريكا القادم؟ الأصوات تتحدّث

انتخابات رئاسية تاريخية وانقسام.. حظوظ المرشح الديموقراطي تقلق الجمهوريين

يتوجّه بعد ساعات قليلة من صباح اليوم الثلاثاء "بتوقيت واشنطن"، ملايين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع للتصويت لاختيار الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية في انتخابات رئاسية تاريخية تشهدها أمريكا وسط انقسام شديد.

المرشحون للرئاسة

المرشح الديموقراطي جوزيف بايدن (77 عاماً) وهو النائب السابق للرئيس باراك أوباما، والرئيس الجمهوري دونالد ترامب (74 عاماً) الذي يأمل في تحقيق مفاجأة جديدة كما حصل في عام 2016.

الرقم السحري

قواعد الانتخابات الأمريكية لا تعتمد على التصويت الشعبي، وذلك يعود الى نظام الدستور 1787 الذي حدد قواعد الانتخابات الرئاسية بـ"المجمع الانتخابي" وعددهم 538، ويحتاج المتنافسان إلى الوصول للبيت الأبيض إلى الرقم السحري المتمثل بـ270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي.

الولايات المضمونة لبايدن وأصواتها

كاليفورنيا (55)، كونيتيكت (7)، ديلاوير (3)، دي سي (3)، هاواي (4)، الينوي (20)، مين (3)، ماريلاند (10)، ماساتشوستس (11)، نيو جيرسي (14)، نيو مكسيكو (5)، نيويورك (29)، أوريغون (7)، رود ايلاند (4)، فيرمونت (3)، فرجينيا (13)، واشنطن (12)، ويبلغ إجمالي عدد أصوات الولايات الديموقراطية (203).

ولايات تميل للديمقراطيين

كولورادو (9)، ميشيغان (16)، مينيسوتا (10)، منطقة نبراسكا الثانية للكونغرس (1)، نيفادا (6)، نيو هامبشاير (4)، بنسلفانيا (20)، ويسكونسن (10)، اجمالي عدد الاصوات ( 76).

الولايات المضمونة لترامب وأصواتها

ألاباما (9)، ألاسكا (3)، أركنساس (6)، ايداهو (4)، انديانا (11)، كانساس (6)، كنتاكي (8)، لويزيانا (8)، ميسيسيبي (6)، ميزوري (10)، مونتانا (3)، نبراسكا (4)، داكوتا الشمالية (3)، اوكلاهوما (7)، ساوث كارولينا (9)، داكوتا الجنوبية (3)، تينيسي (11)، يوتا (6)، فيرجينيا الغربية (5)، وايومنغ (3)، اجمالي عدد اصوات الولايات الجمهورية (125).

ولايات تميل للجمهوريين:

ولاية تكساس وإجمالي عددها أصواتها (38 صوت).

الولايات المتأرجحة:

ويظل الصراع بين المتنافسين في 8 ولايات هي: أريزونا (11 صوتا) وفلوريدا (29 صوتا) وجورجيا (16 صوتا) وماين (صوت واحد) وكارولينا الشمالية (15 صوتا) وأوهايو (18 صوتا) اي بما مجموعه (96 صوتا).

ويتمتع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن حتى مساء أمس الإثنين بميزة طفيفة في تلك الولايات الحرجة في الغرب الأوسط والبحيرات العظمى الصناعية وهي: ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا التي فاز بها دونالد ترامب بفارق ضئيل في عام 2016 وساعدته بشكل كبير على ضمان الفوز بالرئاسة.

ولا تزال الولايات الأكثر قدرة على المنافسة هي: فلوريدا، ونورث كارولينا، وجورجيا، وأريزونا، وهي الولايات الحقيقية التي يحتاج إليها ترامب للفوز مرة أخرى.

حظوظ ترامب وبايدن

في حال حصل ترامب على كامل أصوات الولايات الجمهورية (125 صوتاً) إلى جانب ولاية تكساس التي تميل للجمهوريين (38 صوتاً) وجميع الولايات المتأرجحة (96 صوتاً) - إجمالي عدد الأصوات يصبح ( 259 صوتاً) وهو ما لا يضمن له الفوز وسيكون بحاجة للحصول على أصوات عدة ولايات من الولايات التي تميل للديموقراطيين.

وفي حال حقق بايدن، الانتصار في الولايات الديموقراطية (203 أصوات) إلى جانب جميع الولايات التي تميل للديموقراطيين (76 صوتاً) - إجمالي عدد الأصوات يصبح (279 صوتاً) فلن يكون بحاجة إلى أي من الولايات المتأرجحة للحصول على البيت الأبيض بكل سهولة.