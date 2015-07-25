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أطعمة تخفّف آلام المفاصل..  يجب تناولها مرتين أسبوعياً

منظمة المتقاعدين: تحتوي على فيتامين K وتقلل من الهشاشة

أكّد خبراء من المنظمة الأمريكية للمتقاعدين (AARP)، إن الأسماك وزيت الزيتون والتوت والأطعمة التي تحتوي على فيتامين K يمكن أن تقلل الألم في هشاشة العظام -وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يسبّب تدمير الغضروف.

وقالت المنظمة على موقعها: "تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون على أحماض أوميغا 3 الدهنية، لذا يمكنها تقليل الالتهاب والمساعدة على تقليل الأعراض. يجب تناوله مرتين في الأسبوع. كما أن بذور الشيا هي أفضل مصدر نباتي للأوميغا 3 ومصدر جيد للبروتين والألياف".

ويعد زيت الزيتون علاجأً آخر للمرض، وفقاً للخبراء، فإنه يحتوي على مادة تعمل بشكل مشابه للعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.

كما يحتوي التوت، مثل الكرز والتوت والعنب البري على الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تخفف الألم أيضاً.

وأكّد الخبراء أن الثوم يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بالفصال العظمي في الورك، وفقاً لـ "سبوتنيك".

إضافة إلى ذلك، فإن تناول السبانخ والملفوف، اللذين يحتويان على فيتامين K، ضروري للحفاظ على صحة الغضروف، وفقاً للعلماء.. يعتقد بعض العلماء أن هذا الفيتامين يمنع التكلس (التصلب).

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أطعمة تخفّف آلام المفاصل..  يجب تناولها مرتين أسبوعياً
سبق

أكّد خبراء من المنظمة الأمريكية للمتقاعدين (AARP)، إن الأسماك وزيت الزيتون والتوت والأطعمة التي تحتوي على فيتامين K يمكن أن تقلل الألم في هشاشة العظام -وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يسبّب تدمير الغضروف.

وقالت المنظمة على موقعها: "تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون على أحماض أوميغا 3 الدهنية، لذا يمكنها تقليل الالتهاب والمساعدة على تقليل الأعراض. يجب تناوله مرتين في الأسبوع. كما أن بذور الشيا هي أفضل مصدر نباتي للأوميغا 3 ومصدر جيد للبروتين والألياف".

ويعد زيت الزيتون علاجأً آخر للمرض، وفقاً للخبراء، فإنه يحتوي على مادة تعمل بشكل مشابه للعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.

كما يحتوي التوت، مثل الكرز والتوت والعنب البري على الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تخفف الألم أيضاً.

وأكّد الخبراء أن الثوم يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بالفصال العظمي في الورك، وفقاً لـ "سبوتنيك".

إضافة إلى ذلك، فإن تناول السبانخ والملفوف، اللذين يحتويان على فيتامين K، ضروري للحفاظ على صحة الغضروف، وفقاً للعلماء.. يعتقد بعض العلماء أن هذا الفيتامين يمنع التكلس (التصلب).

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
09:02 AM

أطعمة تخفّف آلام المفاصل..  يجب تناولها مرتين أسبوعياً

منظمة المتقاعدين: تحتوي على فيتامين K وتقلل من الهشاشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد خبراء من المنظمة الأمريكية للمتقاعدين (AARP)، إن الأسماك وزيت الزيتون والتوت والأطعمة التي تحتوي على فيتامين K يمكن أن تقلل الألم في هشاشة العظام -وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يسبّب تدمير الغضروف.

وقالت المنظمة على موقعها: "تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون على أحماض أوميغا 3 الدهنية، لذا يمكنها تقليل الالتهاب والمساعدة على تقليل الأعراض. يجب تناوله مرتين في الأسبوع. كما أن بذور الشيا هي أفضل مصدر نباتي للأوميغا 3 ومصدر جيد للبروتين والألياف".

ويعد زيت الزيتون علاجأً آخر للمرض، وفقاً للخبراء، فإنه يحتوي على مادة تعمل بشكل مشابه للعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.

كما يحتوي التوت، مثل الكرز والتوت والعنب البري على الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تخفف الألم أيضاً.

وأكّد الخبراء أن الثوم يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بالفصال العظمي في الورك، وفقاً لـ "سبوتنيك".

إضافة إلى ذلك، فإن تناول السبانخ والملفوف، اللذين يحتويان على فيتامين K، ضروري للحفاظ على صحة الغضروف، وفقاً للعلماء.. يعتقد بعض العلماء أن هذا الفيتامين يمنع التكلس (التصلب).

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