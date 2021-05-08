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إيران تسجل 13 ألف إصابة و283 وفاة جديدة بكورونا

ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و640 ألفًا و670

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تسجيل 13 ألفًا و576 إصابة، و283 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، وأعلن مركز العلاقات العامة والإعلام بالوزارة في تقريره اليومي اليوم السبت أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل 13 ألفًا و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و640 ألفًا و670 شخصًا من ضمنهم 5 آلاف و545 في حالة حرجة وهم يخضعون الآن للعناية المركزة بحسب "الألمانية".

وأضاف أن عدد المتعافين من المرض بلغ مليونين و92 ألفًا و381 شخصًا؛ فيما تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 283 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 74 ألفًا و524 شخصًا.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن إجراء 16 مليونًا و929 ألفًا و609 اختبارات للكشف عن الإصابة بالمرض.

وتابع مركز العلاقات العامة أن عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 46 والبرتقالية 283 والصفراء 139 مدينة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران تسجل 13 ألف إصابة و283 وفاة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تسجيل 13 ألفًا و576 إصابة، و283 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، وأعلن مركز العلاقات العامة والإعلام بالوزارة في تقريره اليومي اليوم السبت أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل 13 ألفًا و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و640 ألفًا و670 شخصًا من ضمنهم 5 آلاف و545 في حالة حرجة وهم يخضعون الآن للعناية المركزة بحسب "الألمانية".

وأضاف أن عدد المتعافين من المرض بلغ مليونين و92 ألفًا و381 شخصًا؛ فيما تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 283 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 74 ألفًا و524 شخصًا.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن إجراء 16 مليونًا و929 ألفًا و609 اختبارات للكشف عن الإصابة بالمرض.

وتابع مركز العلاقات العامة أن عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 46 والبرتقالية 283 والصفراء 139 مدينة.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
09:29 PM

إيران تسجل 13 ألف إصابة و283 وفاة جديدة بكورونا

ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و640 ألفًا و670

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تسجيل 13 ألفًا و576 إصابة، و283 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، وأعلن مركز العلاقات العامة والإعلام بالوزارة في تقريره اليومي اليوم السبت أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل 13 ألفًا و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و640 ألفًا و670 شخصًا من ضمنهم 5 آلاف و545 في حالة حرجة وهم يخضعون الآن للعناية المركزة بحسب "الألمانية".

وأضاف أن عدد المتعافين من المرض بلغ مليونين و92 ألفًا و381 شخصًا؛ فيما تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 283 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 74 ألفًا و524 شخصًا.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن إجراء 16 مليونًا و929 ألفًا و609 اختبارات للكشف عن الإصابة بالمرض.

وتابع مركز العلاقات العامة أن عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 46 والبرتقالية 283 والصفراء 139 مدينة.

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