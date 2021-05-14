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الإمارات تعتمد لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12- 15 عامًا

بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع للاستخدام

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 "فايزر بيونتيك" للفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ويأتي هذا الاعتماد كخطوة هامة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 لوقاية هذه الفئة العمرية؛ تأكيدًا على نهج دولة الإمارات الاستباقي، والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبو ظبي ومركز أبو ظبي للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي، قد قامت بإطلاق حملة تطعيم مجانية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين، في إطار الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وتم تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحات فيروس كوفيد-19 للسكان في جميع أنحاء الدولة؛ مما ساهم في تحقيق الهدف المعلن المتمثل في تطعيم نصف السكان المؤهلين بحلول نهاية مارس 2021.

الإمارات لقاح فايزر

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الإمارات تعتمد لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12- 15 عامًا
سبق

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 "فايزر بيونتيك" للفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ويأتي هذا الاعتماد كخطوة هامة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 لوقاية هذه الفئة العمرية؛ تأكيدًا على نهج دولة الإمارات الاستباقي، والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبو ظبي ومركز أبو ظبي للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي، قد قامت بإطلاق حملة تطعيم مجانية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين، في إطار الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وتم تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحات فيروس كوفيد-19 للسكان في جميع أنحاء الدولة؛ مما ساهم في تحقيق الهدف المعلن المتمثل في تطعيم نصف السكان المؤهلين بحلول نهاية مارس 2021.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
09:08 AM

الإمارات تعتمد لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12- 15 عامًا

بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع للاستخدام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 "فايزر بيونتيك" للفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ويأتي هذا الاعتماد كخطوة هامة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 لوقاية هذه الفئة العمرية؛ تأكيدًا على نهج دولة الإمارات الاستباقي، والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبو ظبي ومركز أبو ظبي للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي، قد قامت بإطلاق حملة تطعيم مجانية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين، في إطار الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وتم تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحات فيروس كوفيد-19 للسكان في جميع أنحاء الدولة؛ مما ساهم في تحقيق الهدف المعلن المتمثل في تطعيم نصف السكان المؤهلين بحلول نهاية مارس 2021.

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