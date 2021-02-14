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اليابان توافق على استخدام لقاح "فايزر"

حصلت على شحنة من 400 ألف جرعة

وافقت اليابان اليوم الأحد على استخدام لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا، مما يمهد الطريق أمام بدء تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال أيام.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن موافقة وزارة الصحة على استخدام اللقاح تعد خطوة كبيرة تجاه جهود السيطرة على الفيروس.

ووفق "الألمانية" حصلت اليابان على شحنة من 400 ألف جرعة من مصنع "فايزر" في بلجيكا أمس الأول الجمعة، وهو نفس اليوم الذي خلصت فيه لجنة تابعة لوزارة الصحة إلى أنه لا توجد مشكلة في الموافقة على استخدام للقاح لمن يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر، وسوف يتم تقديم اللقاح على هيئة جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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اليابان توافق على استخدام لقاح "فايزر"
سبق

وافقت اليابان اليوم الأحد على استخدام لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا، مما يمهد الطريق أمام بدء تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال أيام.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن موافقة وزارة الصحة على استخدام اللقاح تعد خطوة كبيرة تجاه جهود السيطرة على الفيروس.

ووفق "الألمانية" حصلت اليابان على شحنة من 400 ألف جرعة من مصنع "فايزر" في بلجيكا أمس الأول الجمعة، وهو نفس اليوم الذي خلصت فيه لجنة تابعة لوزارة الصحة إلى أنه لا توجد مشكلة في الموافقة على استخدام للقاح لمن يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر، وسوف يتم تقديم اللقاح على هيئة جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
02:50 PM

اليابان توافق على استخدام لقاح "فايزر"

حصلت على شحنة من 400 ألف جرعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت اليابان اليوم الأحد على استخدام لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا، مما يمهد الطريق أمام بدء تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال أيام.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن موافقة وزارة الصحة على استخدام اللقاح تعد خطوة كبيرة تجاه جهود السيطرة على الفيروس.

ووفق "الألمانية" حصلت اليابان على شحنة من 400 ألف جرعة من مصنع "فايزر" في بلجيكا أمس الأول الجمعة، وهو نفس اليوم الذي خلصت فيه لجنة تابعة لوزارة الصحة إلى أنه لا توجد مشكلة في الموافقة على استخدام للقاح لمن يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر، وسوف يتم تقديم اللقاح على هيئة جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع.

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