إجراء اختبارات لافتتاح الخطوط الأولى لمترو الرياض منتصف العام المقبل

استعدادات مكثفة في المراحل الأخيرة لتسليمها للمشغل يونيو أو يوليو 2021

تجري حالياً اختبارات على خطين رئيسين من شبكة مترو الرياض التي يبلغ طولها 176 كيلو متراً وتضم 85 محطة مع افتتاح الخطوط الأولى في المملكة العام المقبل.

وذكرت تقرير صحيفة "إنترناشيونال ريلوي جورنال"، أن اختبارات تتم حالياً على الخطين 4 و6، فوق الأرض بطول 30 كيلو متراً و13 كيلو متراً، بهدف تسليم الخطوط إلى المشغل والمتوقع أن يكون في منتصف العام المقبل 2021.

ونقل التقرير عن أحد المسؤولين في المشروع، أنه يتم في الوقت ذاته إكمال المحطات وإنشاء أنظمة باتت في مرحلتها الأخيرة، مشيراً إلى أن التسليم قد يتم في شهر يونيو أو يوليو المقبلين بهدف تشغيل هذين الخطين.