النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إجراء اختبارات لافتتاح الخطوط الأولى لمترو الرياض منتصف العام المقبل

استعدادات مكثفة في المراحل الأخيرة لتسليمها للمشغل يونيو أو يوليو 2021

تجري حالياً اختبارات على خطين رئيسين من شبكة مترو الرياض التي يبلغ طولها 176 كيلو متراً وتضم 85 محطة مع افتتاح الخطوط الأولى في المملكة العام المقبل.

وذكرت تقرير صحيفة "إنترناشيونال ريلوي جورنال"، أن اختبارات تتم حالياً على الخطين 4 و6، فوق الأرض بطول 30 كيلو متراً و13 كيلو متراً، بهدف تسليم الخطوط إلى المشغل والمتوقع أن يكون في منتصف العام المقبل 2021.

ونقل التقرير عن أحد المسؤولين في المشروع، أنه يتم في الوقت ذاته إكمال المحطات وإنشاء أنظمة باتت في مرحلتها الأخيرة، مشيراً إلى أن التسليم قد يتم في شهر يونيو أو يوليو المقبلين بهدف تشغيل هذين الخطين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إجراء اختبارات لافتتاح الخطوط الأولى لمترو الرياض منتصف العام المقبل
سبق

تجري حالياً اختبارات على خطين رئيسين من شبكة مترو الرياض التي يبلغ طولها 176 كيلو متراً وتضم 85 محطة مع افتتاح الخطوط الأولى في المملكة العام المقبل.

وذكرت تقرير صحيفة "إنترناشيونال ريلوي جورنال"، أن اختبارات تتم حالياً على الخطين 4 و6، فوق الأرض بطول 30 كيلو متراً و13 كيلو متراً، بهدف تسليم الخطوط إلى المشغل والمتوقع أن يكون في منتصف العام المقبل 2021.

ونقل التقرير عن أحد المسؤولين في المشروع، أنه يتم في الوقت ذاته إكمال المحطات وإنشاء أنظمة باتت في مرحلتها الأخيرة، مشيراً إلى أن التسليم قد يتم في شهر يونيو أو يوليو المقبلين بهدف تشغيل هذين الخطين.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
11:09 AM

إجراء اختبارات لافتتاح الخطوط الأولى لمترو الرياض منتصف العام المقبل

استعدادات مكثفة في المراحل الأخيرة لتسليمها للمشغل يونيو أو يوليو 2021

A A A
خالد علي - الرياض
1
1,201

تجري حالياً اختبارات على خطين رئيسين من شبكة مترو الرياض التي يبلغ طولها 176 كيلو متراً وتضم 85 محطة مع افتتاح الخطوط الأولى في المملكة العام المقبل.

وذكرت تقرير صحيفة "إنترناشيونال ريلوي جورنال"، أن اختبارات تتم حالياً على الخطين 4 و6، فوق الأرض بطول 30 كيلو متراً و13 كيلو متراً، بهدف تسليم الخطوط إلى المشغل والمتوقع أن يكون في منتصف العام المقبل 2021.

ونقل التقرير عن أحد المسؤولين في المشروع، أنه يتم في الوقت ذاته إكمال المحطات وإنشاء أنظمة باتت في مرحلتها الأخيرة، مشيراً إلى أن التسليم قد يتم في شهر يونيو أو يوليو المقبلين بهدف تشغيل هذين الخطين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,628
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,580
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,605
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,069

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة