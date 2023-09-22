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الكشف عن أكثر أسباب انتشار السرطان.. موجودة بكل بيت

تؤدي إلى أكثر من 100 ألف إصابة بين أفراد جيل واحد

كشف خبراء منظمة مجموعة العمل البيئي (EWG)، أن المواد الملوثة في مياه الشرب يمكن أن تؤدي إلى أكثر من 100 ألف إصابة بالسرطان بين أفراد جيل واحد في الولايات المتحدة فقط.
ويفيد موقع Phys.org، بأن خبراء منظمة (EWG) (منظمة غير ربحية) حسبوا تأثير 22 مادة مسرطنة مجتمعة في صحة الإنسان، في 48363 شبكة لإمدادات الماء في الولايات المتحدة؛ فاتضح للباحثين أن السبب الأكبر لظهور الأورام الخبيثة مرتبط بالزرنيخ، والنواتج العرضية لمواد التعقيم والمواد المشعة مثل اليورانيوم والراديوم.
كما تَبَيّن للباحثين أن أخطر شبكات المياه هي تلك التي تستخدم المياه الجوفية؛ لأنه على الرغم من أن تركيز المواد الملوثة فيها ضمن الحدود المسموح بها؛ إلا أنه مع مرور الوقت يمكن أن تُلحق الضرر بصحة الإنسان.
ووفق "روسيا اليوم" عمومًا، يُعتبر خطر الإصابة بالسرطان بسبب مياه الشرب الملوثة، أعلى بدرجتين من المعدل الأساسي الذي يعادل واحدًا إلى مليون. استنتج العلماء من هذا، أن تخفيض مستوى المركبات الملوثة في مياه الشرب؛ هو أفضل حماية لصحة السكان.

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الكشف عن أكثر أسباب انتشار السرطان.. موجودة بكل بيت
سبق

كشف خبراء منظمة مجموعة العمل البيئي (EWG)، أن المواد الملوثة في مياه الشرب يمكن أن تؤدي إلى أكثر من 100 ألف إصابة بالسرطان بين أفراد جيل واحد في الولايات المتحدة فقط.
ويفيد موقع Phys.org، بأن خبراء منظمة (EWG) (منظمة غير ربحية) حسبوا تأثير 22 مادة مسرطنة مجتمعة في صحة الإنسان، في 48363 شبكة لإمدادات الماء في الولايات المتحدة؛ فاتضح للباحثين أن السبب الأكبر لظهور الأورام الخبيثة مرتبط بالزرنيخ، والنواتج العرضية لمواد التعقيم والمواد المشعة مثل اليورانيوم والراديوم.
كما تَبَيّن للباحثين أن أخطر شبكات المياه هي تلك التي تستخدم المياه الجوفية؛ لأنه على الرغم من أن تركيز المواد الملوثة فيها ضمن الحدود المسموح بها؛ إلا أنه مع مرور الوقت يمكن أن تُلحق الضرر بصحة الإنسان.
ووفق "روسيا اليوم" عمومًا، يُعتبر خطر الإصابة بالسرطان بسبب مياه الشرب الملوثة، أعلى بدرجتين من المعدل الأساسي الذي يعادل واحدًا إلى مليون. استنتج العلماء من هذا، أن تخفيض مستوى المركبات الملوثة في مياه الشرب؛ هو أفضل حماية لصحة السكان.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
11:11 AM

الكشف عن أكثر أسباب انتشار السرطان.. موجودة بكل بيت

تؤدي إلى أكثر من 100 ألف إصابة بين أفراد جيل واحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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41,474

كشف خبراء منظمة مجموعة العمل البيئي (EWG)، أن المواد الملوثة في مياه الشرب يمكن أن تؤدي إلى أكثر من 100 ألف إصابة بالسرطان بين أفراد جيل واحد في الولايات المتحدة فقط.
ويفيد موقع Phys.org، بأن خبراء منظمة (EWG) (منظمة غير ربحية) حسبوا تأثير 22 مادة مسرطنة مجتمعة في صحة الإنسان، في 48363 شبكة لإمدادات الماء في الولايات المتحدة؛ فاتضح للباحثين أن السبب الأكبر لظهور الأورام الخبيثة مرتبط بالزرنيخ، والنواتج العرضية لمواد التعقيم والمواد المشعة مثل اليورانيوم والراديوم.
كما تَبَيّن للباحثين أن أخطر شبكات المياه هي تلك التي تستخدم المياه الجوفية؛ لأنه على الرغم من أن تركيز المواد الملوثة فيها ضمن الحدود المسموح بها؛ إلا أنه مع مرور الوقت يمكن أن تُلحق الضرر بصحة الإنسان.
ووفق "روسيا اليوم" عمومًا، يُعتبر خطر الإصابة بالسرطان بسبب مياه الشرب الملوثة، أعلى بدرجتين من المعدل الأساسي الذي يعادل واحدًا إلى مليون. استنتج العلماء من هذا، أن تخفيض مستوى المركبات الملوثة في مياه الشرب؛ هو أفضل حماية لصحة السكان.

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