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مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر ينجح في علاج سيدة من سلس بولي مزمن

بعد أن خاضت رحلة بحث مضنية عن العلاج قابلت فيها كثيراً من الأطباء

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، في علاج مريضة "أربعينية" تعاني سلس البول المزمن، بعملية حقن البوتكس عن طريق منظار المثانة، بعد أن خاضت رحلة بحثٍ مضنية عن العلاج قابلت فيها كثيراً من الأطباء المتخصصين في المسالك البولية لاستعادة التحكم في البول، إلا أن كل محاولات العلاج لم يُكتب لها التوفيق.

وقالت الدكتورة جيهان عبدالرحمن الخاروف؛ استشارية جراحة المسالك البولية وجراحة ترميم الحوض، رئيس الفريق الطبي المعالج، إن المريضة راجعت مستشفى الدكتور سليمان الحبيب وخضعت لفحص ديناميكي، وثبت أن مثانتها صغيرة الحجم وعصبية، ومن ثم أُجريت لها عملية حقن المثانة بالبوتكس عبر المنظار، وبعدها استجابت للعلاج، ولله الحمد، وتحسنت حالتها بنسبة تراوح بين "90 و100 %"؛ الأمر الذي أنهى معاناتها المتطاولة مع السلس البولي المعروف بأنه من الأمراض التي تؤثر بشدة في حياة المريض، حيث تشعره بالضيق والحرج الشديد، والميل للعزلة وتجنب الخروج من المنزل، إلى جانب التعب والجهد الجسدي والنفسي، نتيجة التوتر والترقب المستمرين.

وأضافت الدكتورة جيهان؛ أن مرض التصلب اللويحي عادة يتلف الأعصاب المسؤولة عن التحكم في العضلات التي تبقي مجرى البول مغلقاً لمنع التسرُّب، ويحدث فقدان سيطرة على المثانة بسبب تعطل الإشارات العصبية، فيخرج البول نتيجة لذلك دون سابق إنذار وخارج عن إرادة المريض، وهذا بالتحديد ما تعافت منه المريضة.

الجدير بالذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر حاصل على اعتماد JCI، واعتماد CBAHI والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS Stage7، وكذلك اعتماد الاتحاد السعودي للطب الرياضي.

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مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر ينجح في علاج سيدة من سلس بولي مزمن
سبق

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، في علاج مريضة "أربعينية" تعاني سلس البول المزمن، بعملية حقن البوتكس عن طريق منظار المثانة، بعد أن خاضت رحلة بحثٍ مضنية عن العلاج قابلت فيها كثيراً من الأطباء المتخصصين في المسالك البولية لاستعادة التحكم في البول، إلا أن كل محاولات العلاج لم يُكتب لها التوفيق.

وقالت الدكتورة جيهان عبدالرحمن الخاروف؛ استشارية جراحة المسالك البولية وجراحة ترميم الحوض، رئيس الفريق الطبي المعالج، إن المريضة راجعت مستشفى الدكتور سليمان الحبيب وخضعت لفحص ديناميكي، وثبت أن مثانتها صغيرة الحجم وعصبية، ومن ثم أُجريت لها عملية حقن المثانة بالبوتكس عبر المنظار، وبعدها استجابت للعلاج، ولله الحمد، وتحسنت حالتها بنسبة تراوح بين "90 و100 %"؛ الأمر الذي أنهى معاناتها المتطاولة مع السلس البولي المعروف بأنه من الأمراض التي تؤثر بشدة في حياة المريض، حيث تشعره بالضيق والحرج الشديد، والميل للعزلة وتجنب الخروج من المنزل، إلى جانب التعب والجهد الجسدي والنفسي، نتيجة التوتر والترقب المستمرين.

وأضافت الدكتورة جيهان؛ أن مرض التصلب اللويحي عادة يتلف الأعصاب المسؤولة عن التحكم في العضلات التي تبقي مجرى البول مغلقاً لمنع التسرُّب، ويحدث فقدان سيطرة على المثانة بسبب تعطل الإشارات العصبية، فيخرج البول نتيجة لذلك دون سابق إنذار وخارج عن إرادة المريض، وهذا بالتحديد ما تعافت منه المريضة.

الجدير بالذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر حاصل على اعتماد JCI، واعتماد CBAHI والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS Stage7، وكذلك اعتماد الاتحاد السعودي للطب الرياضي.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
09:47 AM

مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر ينجح في علاج سيدة من سلس بولي مزمن

بعد أن خاضت رحلة بحث مضنية عن العلاج قابلت فيها كثيراً من الأطباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، في علاج مريضة "أربعينية" تعاني سلس البول المزمن، بعملية حقن البوتكس عن طريق منظار المثانة، بعد أن خاضت رحلة بحثٍ مضنية عن العلاج قابلت فيها كثيراً من الأطباء المتخصصين في المسالك البولية لاستعادة التحكم في البول، إلا أن كل محاولات العلاج لم يُكتب لها التوفيق.

وقالت الدكتورة جيهان عبدالرحمن الخاروف؛ استشارية جراحة المسالك البولية وجراحة ترميم الحوض، رئيس الفريق الطبي المعالج، إن المريضة راجعت مستشفى الدكتور سليمان الحبيب وخضعت لفحص ديناميكي، وثبت أن مثانتها صغيرة الحجم وعصبية، ومن ثم أُجريت لها عملية حقن المثانة بالبوتكس عبر المنظار، وبعدها استجابت للعلاج، ولله الحمد، وتحسنت حالتها بنسبة تراوح بين "90 و100 %"؛ الأمر الذي أنهى معاناتها المتطاولة مع السلس البولي المعروف بأنه من الأمراض التي تؤثر بشدة في حياة المريض، حيث تشعره بالضيق والحرج الشديد، والميل للعزلة وتجنب الخروج من المنزل، إلى جانب التعب والجهد الجسدي والنفسي، نتيجة التوتر والترقب المستمرين.

وأضافت الدكتورة جيهان؛ أن مرض التصلب اللويحي عادة يتلف الأعصاب المسؤولة عن التحكم في العضلات التي تبقي مجرى البول مغلقاً لمنع التسرُّب، ويحدث فقدان سيطرة على المثانة بسبب تعطل الإشارات العصبية، فيخرج البول نتيجة لذلك دون سابق إنذار وخارج عن إرادة المريض، وهذا بالتحديد ما تعافت منه المريضة.

الجدير بالذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر حاصل على اعتماد JCI، واعتماد CBAHI والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS Stage7، وكذلك اعتماد الاتحاد السعودي للطب الرياضي.

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