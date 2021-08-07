حقق البطل السعودي طارق حامدي، الميدالية الفضية عقب خسارته بقرار الحكام من اللاعب الإيراني ساجاد جانجزاده، في نهائي منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو قبل قليل.
بقرار الحكام .. "حامدي" يخسر الذهب و يفوز بالميدالية الفضية
حقق البطل السعودي طارق حامدي، الميدالية الفضية عقب خسارته بقرار الحكام من اللاعب الإيراني ساجاد جانجزاده، في نهائي منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو قبل قليل.المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو طارق حامدي
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بقرار الحكام .. "حامدي" يخسر الذهب و يفوز بالميدالية الفضيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-07
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
03:24 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:55 AM
بقرار الحكام .. "حامدي" يخسر الذهب و يفوز بالميدالية الفضية
حقق البطل السعودي طارق حامدي، الميدالية الفضية عقب خسارته بقرار الحكام من اللاعب الإيراني ساجاد جانجزاده، في نهائي منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو قبل قليل.
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