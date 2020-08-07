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وزارة الصحة: يمكن استخدام المناديل المعقمة لليدين بهذا الشرط

دعت لاقتصار استخدامها إذا تعذر استخدام الماء والصابون فيها

أكدت وزارة الصحة، أن استخدام أي وسيلة للتعقيم سواء كانت سائلة أو غير ذلك بما فيها المناديل المعقمة، بشرط ألا تقل نسبة الكحول فيها عن 60%.

وقال حساب "الصحة 937" رداً على سؤال هل المناديل المعقمة تكفي لتعقيم اليدين والجوال دون غسلها بعد استخدام جهاز البصمة في مركز تسوق"، بالقول: "بشكل عام يمكن استخدام المعقمات الكحولية سواء كانت سائلة أو غير ذلك لتعقيم اليدين أو الأسطح، بشرط أن لا يقل تركيز الكحول فيها عن 60% كما ينبغي تقنين استخدامها للحالات التي يتعذر استخدام الماء والصابون فيها".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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وزارة الصحة: يمكن استخدام المناديل المعقمة لليدين بهذا الشرط
سبق

أكدت وزارة الصحة، أن استخدام أي وسيلة للتعقيم سواء كانت سائلة أو غير ذلك بما فيها المناديل المعقمة، بشرط ألا تقل نسبة الكحول فيها عن 60%.

وقال حساب "الصحة 937" رداً على سؤال هل المناديل المعقمة تكفي لتعقيم اليدين والجوال دون غسلها بعد استخدام جهاز البصمة في مركز تسوق"، بالقول: "بشكل عام يمكن استخدام المعقمات الكحولية سواء كانت سائلة أو غير ذلك لتعقيم اليدين أو الأسطح، بشرط أن لا يقل تركيز الكحول فيها عن 60% كما ينبغي تقنين استخدامها للحالات التي يتعذر استخدام الماء والصابون فيها".

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
10:14 PM

وزارة الصحة: يمكن استخدام المناديل المعقمة لليدين بهذا الشرط

دعت لاقتصار استخدامها إذا تعذر استخدام الماء والصابون فيها

A A A
خالد علي - الرياض
0
973

أكدت وزارة الصحة، أن استخدام أي وسيلة للتعقيم سواء كانت سائلة أو غير ذلك بما فيها المناديل المعقمة، بشرط ألا تقل نسبة الكحول فيها عن 60%.

وقال حساب "الصحة 937" رداً على سؤال هل المناديل المعقمة تكفي لتعقيم اليدين والجوال دون غسلها بعد استخدام جهاز البصمة في مركز تسوق"، بالقول: "بشكل عام يمكن استخدام المعقمات الكحولية سواء كانت سائلة أو غير ذلك لتعقيم اليدين أو الأسطح، بشرط أن لا يقل تركيز الكحول فيها عن 60% كما ينبغي تقنين استخدامها للحالات التي يتعذر استخدام الماء والصابون فيها".

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