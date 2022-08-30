"البرلمان اليمني": القصف الحوثي الآثم لـ"العند" هو الرد الواضح للميليشيا الإرهابية على خيار السلام

دعت المجتمع الدولي لوضعها محل المساءلة والمحاسبة وإدراجها وداعميها وأدواتها على قائمة الإرهاب

أدانت هيئة رئاسة البرلمان اليمني القصف الإجرامي الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند الجوية العسكرية بثلاثة صواريخ باليستية راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وتفصيلاً، قالت الهيئة في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): "ندين بأشد العبارات استمرار مليشيات الحوثي في جرائمها الوحشية ضد الشعب اليمني ومنشآته المدنية والعسكرية التي تمثل انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي، ولواجبات المجتمع الدولي ومخالفة صريحة لحصانات وامتيازات منظمة الأمم المتحدة، ومؤسساتها ".

وأضافت: "إن هذا القصف الإجرامي هو الرد الواضح والأسلوب المتكرر لميليشيا الحوثي الإرهابية على خيار السلام الذي رفضته وترفضه دوماً، ويعد دليلاً على استهتار الحوثيين بجميع القوانين والأعراف الدولية ويؤكد بصورة منقطعة النظير عـدم جدية الميليشيا في السلام، وإنها مشروع موت وحرب وإرهاب وعدوان واحد على اليمن والمملكة العربية السعودية وشعوب المنطقة ".

وطالبت هيئة رئاسة البرلمان اليمني من المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، والدول دائمة العضوية، وبرلمانات العالم ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات ذات العلاقة إلى اتخاذ إجراءات وخطوات عاجلة وواضحة نحو العصابة الحوثية الإرهابية وممارسة المسؤولية الإنسانية في شجب وإدانة وإيقاف عدوان هذه الميليشيا المدعومة إيرانياً ضد الشعب اليمني.

ودعت في البيان المجتمع الدولي إلى ضرورة وضع هذه العصابة محل المساءلة والمحاسبة وإدراجها وداعميها، وأدواتها المختلفة على قائمة الإرهاب.



