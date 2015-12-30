النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 113حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 170 خلال الـ24 ساعة الماضية

"لولو" تكشف عن عروض "الحدث الكبير" بمناسبة نهاية العام

خصومات كبرى على تشكيلة واسعة من المنتجات.. هنا التفاصيل

أعلنت شركة "لولو" السعودية، رائدة تجارة التجزئة، عن عروضها لنهاية العام، "الحدث الكبير"، الذي يوفر خصومات كبرى على تشكيلة واسعة من المنتجات في قسم الإلكترونيات، الجوالات، الأزياء ومنتجات البقالة و المنتجات الطازجة.

وقال المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد: نحن متحمسون لبدء واحد من عروضنا الكبرى التي طال انتظارها خلال موسم التسوق قبل نهاية العام. حيث يمكن لعملائنا توقع خصومات كبرى على مختلف الأقسام الرئيسة مثل التقنية و الأزياء و الأجهزة الكهربائية وحتى منتجات البقالة.

وأضاف: لقد قمنا بتعزيز متجرنا الإلكتروني مع عروض حصرية خاصة به و توصيل مجاني للطلبات فوق 299 ريالاً.

وأردف "محمد": عروض الحدث الكبير توفر لكم خصوماً مذهلة على الأزياء مع قسائم حصرية بقيمة 50 ريالاً عند كل عملية شراء بقيمة مائة ريال، وهذا العرض فقط على الأزياء، الأحذية والحقائب النسائية والإكسسوارات وإكسسوارات الأطفال، وهو متوفر في جميع فروع لولو في أنحاء المملكة.

وأشار إلى أن هذا العرض يستمر حتى 3 يناير 2021, و ستتوفر العروض في أكثر من 17 فرع حول المملكة ومن خلال الموقع الإلكتروني: www.lululhypermarket.com وكجزء من المنتجات عالية الجودة.
وتابع: "لولو" دائماً تضمن التسوق الآمن من خلال إجراءات السلامة والصحة المتخذة، عبر طرق الدفع بدون تلامس مع ضمان سلامة الموظفين والتعقيم المستمر للمخازن وسيارات التوصيل.

شركة لولو السعودية الحدث الكبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"لولو" تكشف عن عروض "الحدث الكبير" بمناسبة نهاية العام
سبق

أعلنت شركة "لولو" السعودية، رائدة تجارة التجزئة، عن عروضها لنهاية العام، "الحدث الكبير"، الذي يوفر خصومات كبرى على تشكيلة واسعة من المنتجات في قسم الإلكترونيات، الجوالات، الأزياء ومنتجات البقالة و المنتجات الطازجة.

وقال المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد: نحن متحمسون لبدء واحد من عروضنا الكبرى التي طال انتظارها خلال موسم التسوق قبل نهاية العام. حيث يمكن لعملائنا توقع خصومات كبرى على مختلف الأقسام الرئيسة مثل التقنية و الأزياء و الأجهزة الكهربائية وحتى منتجات البقالة.

وأضاف: لقد قمنا بتعزيز متجرنا الإلكتروني مع عروض حصرية خاصة به و توصيل مجاني للطلبات فوق 299 ريالاً.

وأردف "محمد": عروض الحدث الكبير توفر لكم خصوماً مذهلة على الأزياء مع قسائم حصرية بقيمة 50 ريالاً عند كل عملية شراء بقيمة مائة ريال، وهذا العرض فقط على الأزياء، الأحذية والحقائب النسائية والإكسسوارات وإكسسوارات الأطفال، وهو متوفر في جميع فروع لولو في أنحاء المملكة.

وأشار إلى أن هذا العرض يستمر حتى 3 يناير 2021, و ستتوفر العروض في أكثر من 17 فرع حول المملكة ومن خلال الموقع الإلكتروني: www.lululhypermarket.com وكجزء من المنتجات عالية الجودة.
وتابع: "لولو" دائماً تضمن التسوق الآمن من خلال إجراءات السلامة والصحة المتخذة، عبر طرق الدفع بدون تلامس مع ضمان سلامة الموظفين والتعقيم المستمر للمخازن وسيارات التوصيل.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
05:33 PM

"لولو" تكشف عن عروض "الحدث الكبير" بمناسبة نهاية العام

خصومات كبرى على تشكيلة واسعة من المنتجات.. هنا التفاصيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
466

أعلنت شركة "لولو" السعودية، رائدة تجارة التجزئة، عن عروضها لنهاية العام، "الحدث الكبير"، الذي يوفر خصومات كبرى على تشكيلة واسعة من المنتجات في قسم الإلكترونيات، الجوالات، الأزياء ومنتجات البقالة و المنتجات الطازجة.

وقال المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد: نحن متحمسون لبدء واحد من عروضنا الكبرى التي طال انتظارها خلال موسم التسوق قبل نهاية العام. حيث يمكن لعملائنا توقع خصومات كبرى على مختلف الأقسام الرئيسة مثل التقنية و الأزياء و الأجهزة الكهربائية وحتى منتجات البقالة.

وأضاف: لقد قمنا بتعزيز متجرنا الإلكتروني مع عروض حصرية خاصة به و توصيل مجاني للطلبات فوق 299 ريالاً.

وأردف "محمد": عروض الحدث الكبير توفر لكم خصوماً مذهلة على الأزياء مع قسائم حصرية بقيمة 50 ريالاً عند كل عملية شراء بقيمة مائة ريال، وهذا العرض فقط على الأزياء، الأحذية والحقائب النسائية والإكسسوارات وإكسسوارات الأطفال، وهو متوفر في جميع فروع لولو في أنحاء المملكة.

وأشار إلى أن هذا العرض يستمر حتى 3 يناير 2021, و ستتوفر العروض في أكثر من 17 فرع حول المملكة ومن خلال الموقع الإلكتروني: www.lululhypermarket.com وكجزء من المنتجات عالية الجودة.
وتابع: "لولو" دائماً تضمن التسوق الآمن من خلال إجراءات السلامة والصحة المتخذة، عبر طرق الدفع بدون تلامس مع ضمان سلامة الموظفين والتعقيم المستمر للمخازن وسيارات التوصيل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,967
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,783
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,231
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,446

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة