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الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض 5% من استهلاك المكيف للكهرباء

"كفاءة" أوصى المركز أصحاب المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى

قال المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة": إن تطبيق العزل الحراري في المباني، يُسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف والتدفئة بين 30 إلى 40%، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض حتى 5% من استهلاك المكيف للكهرباء.

وعُرف "العزل الحراري" بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء خاصة "الجدران، الأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف "كسب حراري".

وقال المركز: قياس "كفاءة الطاقة" في مواد العزل الحراري يتم من خلال "الانتقالية الحرارية" لكافة عناصر البناء الخارجية؛ أي مع يُعرف علميًّا "U-Value"؛ فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة "U-Value"، زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء.

وأوصى المركز أصحابَ المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى؛ لأنها تُقلل من امتصاص الحرارة "كسب حراري".

وأكد المركز أن تكلفة العزل الحراري في المباني، بحسب الدراسات الحديثة "الجدران- الأسقف- النوافذ" تتراوح بين 3 إلى 5% من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة؛ نظرًا للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.

وقال: تكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني؛ بحسب المختصين في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ مما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف أو التدفئة. وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء.

وأضاف المركز: يقلل كذلك من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية البيئة.

كفاءة العزل الحراري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض 5% من استهلاك المكيف للكهرباء
سبق

قال المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة": إن تطبيق العزل الحراري في المباني، يُسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف والتدفئة بين 30 إلى 40%، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض حتى 5% من استهلاك المكيف للكهرباء.

وعُرف "العزل الحراري" بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء خاصة "الجدران، الأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف "كسب حراري".

وقال المركز: قياس "كفاءة الطاقة" في مواد العزل الحراري يتم من خلال "الانتقالية الحرارية" لكافة عناصر البناء الخارجية؛ أي مع يُعرف علميًّا "U-Value"؛ فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة "U-Value"، زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء.

وأوصى المركز أصحابَ المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى؛ لأنها تُقلل من امتصاص الحرارة "كسب حراري".

وأكد المركز أن تكلفة العزل الحراري في المباني، بحسب الدراسات الحديثة "الجدران- الأسقف- النوافذ" تتراوح بين 3 إلى 5% من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة؛ نظرًا للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.

وقال: تكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني؛ بحسب المختصين في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ مما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف أو التدفئة. وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء.

وأضاف المركز: يقلل كذلك من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية البيئة.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
09:21 AM

الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض 5% من استهلاك المكيف للكهرباء

"كفاءة" أوصى المركز أصحاب المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة": إن تطبيق العزل الحراري في المباني، يُسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف والتدفئة بين 30 إلى 40%، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض حتى 5% من استهلاك المكيف للكهرباء.

وعُرف "العزل الحراري" بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء خاصة "الجدران، الأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف "كسب حراري".

وقال المركز: قياس "كفاءة الطاقة" في مواد العزل الحراري يتم من خلال "الانتقالية الحرارية" لكافة عناصر البناء الخارجية؛ أي مع يُعرف علميًّا "U-Value"؛ فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة "U-Value"، زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء.

وأوصى المركز أصحابَ المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى؛ لأنها تُقلل من امتصاص الحرارة "كسب حراري".

وأكد المركز أن تكلفة العزل الحراري في المباني، بحسب الدراسات الحديثة "الجدران- الأسقف- النوافذ" تتراوح بين 3 إلى 5% من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة؛ نظرًا للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.

وقال: تكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني؛ بحسب المختصين في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ مما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف أو التدفئة. وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء.

وأضاف المركز: يقلل كذلك من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية البيئة.

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