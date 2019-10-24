أفراح آل دعيلج والشاهين

احتفلت أسرة آل دعيلج والشاهين بزواج الشاب فهد عبدالرحمن آل دعيلج، على كريمة وليد إبراهيم الشاهين، في حفل أقيم بالرياض.
وشرّف الحفل جمع من الشخصيات والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "فهد آل دعيلج"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.
احتفلت أسرة آل دعيلج والشاهين بزواج الشاب فهد عبدالرحمن آل دعيلج، على كريمة وليد إبراهيم الشاهين، في حفل أقيم بالرياض.
وشرّف الحفل جمع من الشخصيات والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "فهد آل دعيلج"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.
احتفلت أسرة آل دعيلج والشاهين بزواج الشاب فهد عبدالرحمن آل دعيلج، على كريمة وليد إبراهيم الشاهين، في حفل أقيم بالرياض.
وشرّف الحفل جمع من الشخصيات والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "فهد آل دعيلج"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.
احتفلت أسرة آل دعيلج والشاهين بزواج الشاب فهد عبدالرحمن آل دعيلج، على كريمة وليد إبراهيم الشاهين، في حفل أقيم بالرياض.
وشرّف الحفل جمع من الشخصيات والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "فهد آل دعيلج"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.