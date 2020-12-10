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لبنان.. الادعاء على رئيس الحكومة في قضية انفجار مرفأ بيروت

اتهامات قاضي التحقيق تطال عددًا من الوزراء السابقين

ادعى قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، الخميس، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء السابقين بجرم الإهمال والتقصير.

وشمل الإدعاء، بالإضافة إلى دياب، الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس.

ووفق "روسيا اليوم" حدد صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين إلى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفقًا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الإدعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.

وكان صوان استمع لمدير عام أمن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات، وحقق معه في تأخر أمن الدولة في إجراء التحقيق الأولي في وجود مادة النيترات التي أدت للانفجار في 4 أغسطس الماضي.

وأدى انفجار مرفأ بيروت إلى مقتل قرابة 200 شخص وجرح وتشريد الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت الحكومة حينها إن الانفجار نتج عن كمية كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بظروف سيئة على مدى سنوات.

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لبنان.. الادعاء على رئيس الحكومة في قضية انفجار مرفأ بيروت
سبق

ادعى قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، الخميس، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء السابقين بجرم الإهمال والتقصير.

وشمل الإدعاء، بالإضافة إلى دياب، الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس.

ووفق "روسيا اليوم" حدد صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين إلى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفقًا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الإدعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.

وكان صوان استمع لمدير عام أمن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات، وحقق معه في تأخر أمن الدولة في إجراء التحقيق الأولي في وجود مادة النيترات التي أدت للانفجار في 4 أغسطس الماضي.

وأدى انفجار مرفأ بيروت إلى مقتل قرابة 200 شخص وجرح وتشريد الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت الحكومة حينها إن الانفجار نتج عن كمية كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بظروف سيئة على مدى سنوات.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
03:38 PM

لبنان.. الادعاء على رئيس الحكومة في قضية انفجار مرفأ بيروت

اتهامات قاضي التحقيق تطال عددًا من الوزراء السابقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ادعى قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، الخميس، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء السابقين بجرم الإهمال والتقصير.

وشمل الإدعاء، بالإضافة إلى دياب، الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس.

ووفق "روسيا اليوم" حدد صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين إلى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفقًا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الإدعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.

وكان صوان استمع لمدير عام أمن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات، وحقق معه في تأخر أمن الدولة في إجراء التحقيق الأولي في وجود مادة النيترات التي أدت للانفجار في 4 أغسطس الماضي.

وأدى انفجار مرفأ بيروت إلى مقتل قرابة 200 شخص وجرح وتشريد الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت الحكومة حينها إن الانفجار نتج عن كمية كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بظروف سيئة على مدى سنوات.

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