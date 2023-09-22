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جدة تشهد تنفيذ شرع الله في "الإثيوبية" قاتلة الطفلة فاطمة طعنًا بسكين

حكم القصاص نفّذته الداخلية اليوم عقب أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا

نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا بجانية إثيوبية الجنسية في محافظة جدة، كانت قد أقدمت على قتل طفلة -سودانية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات؛ مما أدى إلى وفاتها.
تفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجانية في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:
"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.
وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.
أقدمت/ سكينة عبده براقو -إثيوبية الجنسية- على قتل الطفلة/ فاطمة حيدر صالح أحمد -سودانية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات؛ مما أدى إلى وفاتها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها. وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم بقتلها قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجانية/ سكينة عبده براقو، اليوم الأحد 23/ 01/ 1441هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تُسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

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جدة تشهد تنفيذ شرع الله في "الإثيوبية" قاتلة الطفلة فاطمة طعنًا بسكين
سبق

نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا بجانية إثيوبية الجنسية في محافظة جدة، كانت قد أقدمت على قتل طفلة -سودانية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات؛ مما أدى إلى وفاتها.
تفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجانية في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:
"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.
وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.
أقدمت/ سكينة عبده براقو -إثيوبية الجنسية- على قتل الطفلة/ فاطمة حيدر صالح أحمد -سودانية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات؛ مما أدى إلى وفاتها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها. وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم بقتلها قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجانية/ سكينة عبده براقو، اليوم الأحد 23/ 01/ 1441هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تُسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
02:27 PM
اخر تعديل
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
04:05 PM

جدة تشهد تنفيذ شرع الله في "الإثيوبية" قاتلة الطفلة فاطمة طعنًا بسكين

حكم القصاص نفّذته الداخلية اليوم عقب أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا بجانية إثيوبية الجنسية في محافظة جدة، كانت قد أقدمت على قتل طفلة -سودانية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات؛ مما أدى إلى وفاتها.
تفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجانية في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:
"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.
وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.
أقدمت/ سكينة عبده براقو -إثيوبية الجنسية- على قتل الطفلة/ فاطمة حيدر صالح أحمد -سودانية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات؛ مما أدى إلى وفاتها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها. وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم بقتلها قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجانية/ سكينة عبده براقو، اليوم الأحد 23/ 01/ 1441هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تُسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

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