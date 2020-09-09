النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 775 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 720 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير تبوك يهنئ  “الخميس” ببداية عملها أميناً للمنطقة وينوه بجهود الدولة في مكافحة كورونا

خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة

ترأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك في قاعة اجتماعات المجلس بالإمارة.

وفي مستهل الجلسة هنأ الامير فهد بن سلطان الأمين العام لمجلس المنطقة الدكتورة خلود بن محمد الخميس بمناسبة بداية عملها أميناً عاماً لمجلس المنطقة كأول امرأة تشغل منصب أمين عام لمجلس المنطقة على مستوى المملكة، مؤكداً على دور ومكانة المرأة السعودية في عملية البناء والتنمية.

من جانبها أوضحت الدكتورة الخميس بأن أمير المنطقة نوه خلال الجلسة بالنجاح الكبير والتعامل المحكم الذي حققته المملكة العربية السعودية بتوجيه مباشر ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ لمواجهة جائحة كورونا، وما أسهمت به الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار وتبعات الفايروس، كما أعرب باسم أعضاء المجلس عن خالص الشكر والتقدير للجهود الجبارة والعمل باقتدار التي بذلها العاملون في القطاع الصحي وكافة القطاعات الأخرى.

بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتضمن محاضر لجان المجلس، واستعرض توصيات اللجان ومنها الاطلاع على نتائج جولات اللجان الميدانية التي سبق أن شكلها من أعضائه المكلفة بمتابعة المشاريع المنفذة في تبوك والمحافظات التابعة، ومناقشة الأسباب التي أدت إلى تعثّر البعض منها، ووجّهه حيالها بمتابعة أعمالها والرفع للمجلس بالتقارير اللازمة لعرضها خلال جلساته القادمة.

كما استعرض المجلس تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة شؤون الأسرة بالمجلس، ووجّه بإنشاء لجنة إعلامية تابعة للجنة، كما وجّه بالعمل على هيكلة لجنة شؤون الأسرة ووضع أهدافها ومرئياتها وتطوير عملها.

وأكد المجلس على أهمية الحرص على المتاحف الخاصة وتقديم العون لأصحابها للحفاظ على موروث المنطقة، إلى جانب مناقشة عدد من النقاط الأخرى ووجه حيالها باللازم.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك يهنئ  “الخميس” ببداية عملها أميناً للمنطقة وينوه بجهود الدولة في مكافحة كورونا
سبق

ترأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك في قاعة اجتماعات المجلس بالإمارة.

وفي مستهل الجلسة هنأ الامير فهد بن سلطان الأمين العام لمجلس المنطقة الدكتورة خلود بن محمد الخميس بمناسبة بداية عملها أميناً عاماً لمجلس المنطقة كأول امرأة تشغل منصب أمين عام لمجلس المنطقة على مستوى المملكة، مؤكداً على دور ومكانة المرأة السعودية في عملية البناء والتنمية.

من جانبها أوضحت الدكتورة الخميس بأن أمير المنطقة نوه خلال الجلسة بالنجاح الكبير والتعامل المحكم الذي حققته المملكة العربية السعودية بتوجيه مباشر ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ لمواجهة جائحة كورونا، وما أسهمت به الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار وتبعات الفايروس، كما أعرب باسم أعضاء المجلس عن خالص الشكر والتقدير للجهود الجبارة والعمل باقتدار التي بذلها العاملون في القطاع الصحي وكافة القطاعات الأخرى.

بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتضمن محاضر لجان المجلس، واستعرض توصيات اللجان ومنها الاطلاع على نتائج جولات اللجان الميدانية التي سبق أن شكلها من أعضائه المكلفة بمتابعة المشاريع المنفذة في تبوك والمحافظات التابعة، ومناقشة الأسباب التي أدت إلى تعثّر البعض منها، ووجّهه حيالها بمتابعة أعمالها والرفع للمجلس بالتقارير اللازمة لعرضها خلال جلساته القادمة.

كما استعرض المجلس تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة شؤون الأسرة بالمجلس، ووجّه بإنشاء لجنة إعلامية تابعة للجنة، كما وجّه بالعمل على هيكلة لجنة شؤون الأسرة ووضع أهدافها ومرئياتها وتطوير عملها.

وأكد المجلس على أهمية الحرص على المتاحف الخاصة وتقديم العون لأصحابها للحفاظ على موروث المنطقة، إلى جانب مناقشة عدد من النقاط الأخرى ووجه حيالها باللازم.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
06:01 PM

أمير تبوك يهنئ  “الخميس” ببداية عملها أميناً للمنطقة وينوه بجهود الدولة في مكافحة كورونا

خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
2,384

ترأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك في قاعة اجتماعات المجلس بالإمارة.

وفي مستهل الجلسة هنأ الامير فهد بن سلطان الأمين العام لمجلس المنطقة الدكتورة خلود بن محمد الخميس بمناسبة بداية عملها أميناً عاماً لمجلس المنطقة كأول امرأة تشغل منصب أمين عام لمجلس المنطقة على مستوى المملكة، مؤكداً على دور ومكانة المرأة السعودية في عملية البناء والتنمية.

من جانبها أوضحت الدكتورة الخميس بأن أمير المنطقة نوه خلال الجلسة بالنجاح الكبير والتعامل المحكم الذي حققته المملكة العربية السعودية بتوجيه مباشر ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ لمواجهة جائحة كورونا، وما أسهمت به الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار وتبعات الفايروس، كما أعرب باسم أعضاء المجلس عن خالص الشكر والتقدير للجهود الجبارة والعمل باقتدار التي بذلها العاملون في القطاع الصحي وكافة القطاعات الأخرى.

بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتضمن محاضر لجان المجلس، واستعرض توصيات اللجان ومنها الاطلاع على نتائج جولات اللجان الميدانية التي سبق أن شكلها من أعضائه المكلفة بمتابعة المشاريع المنفذة في تبوك والمحافظات التابعة، ومناقشة الأسباب التي أدت إلى تعثّر البعض منها، ووجّهه حيالها بمتابعة أعمالها والرفع للمجلس بالتقارير اللازمة لعرضها خلال جلساته القادمة.

كما استعرض المجلس تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة شؤون الأسرة بالمجلس، ووجّه بإنشاء لجنة إعلامية تابعة للجنة، كما وجّه بالعمل على هيكلة لجنة شؤون الأسرة ووضع أهدافها ومرئياتها وتطوير عملها.

وأكد المجلس على أهمية الحرص على المتاحف الخاصة وتقديم العون لأصحابها للحفاظ على موروث المنطقة، إلى جانب مناقشة عدد من النقاط الأخرى ووجه حيالها باللازم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,814
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,809
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,383
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,414

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة