"السلماني" يُرزق بمولودته الأولى "غزل"

رُزق الزميل بصحيفة سبق؛ الإعلامي عبدالرحمن يحيى السلماني بمولودته الأولى، الذي اتفق وحرمه على تسميتها "غزل".
"سبق" تبارك للزميل "السلماني"، سائلين الله أن يجعلها من مواليد السعادة، وأن يقر بها أعين والديها.
رُزق الزميل بصحيفة سبق؛ الإعلامي عبدالرحمن يحيى السلماني بمولودته الأولى، الذي اتفق وحرمه على تسميتها "غزل".
"سبق" تبارك للزميل "السلماني"، سائلين الله أن يجعلها من مواليد السعادة، وأن يقر بها أعين والديها.
رُزق الزميل بصحيفة سبق؛ الإعلامي عبدالرحمن يحيى السلماني بمولودته الأولى، الذي اتفق وحرمه على تسميتها "غزل".
"سبق" تبارك للزميل "السلماني"، سائلين الله أن يجعلها من مواليد السعادة، وأن يقر بها أعين والديها.
رُزق الزميل بصحيفة سبق؛ الإعلامي عبدالرحمن يحيى السلماني بمولودته الأولى، الذي اتفق وحرمه على تسميتها "غزل".
"سبق" تبارك للزميل "السلماني"، سائلين الله أن يجعلها من مواليد السعادة، وأن يقر بها أعين والديها.