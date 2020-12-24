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شاهد.. لحظة إعطاء أول مواطن ومقيم لقاح ⁧‫"فايزر" في جدة

حملة التطعيم بدأت اليوم و500 ألف شخص سجلوا في "صحتي"

دشنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حملة التطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين في محافظة جدة.

وعرضت قناة "العربية" عبر حسابها في "تويتر" فيديو لحظة إعطاء أول مواطن ومقيم لقاح ⁧‫"فايزر"‬⁩ في جدة، والتي انطلقت فيها حملة التطعيم اليوم.

وكانت وزارة الصحة قد صرحت عبر حسابها في "توتير" أمس، بأن "أكثر من (500) ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لحظة إعطاء أول مواطن ومقيم لقاح ⁧‫"فايزر" في جدة
سبق

دشنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حملة التطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين في محافظة جدة.

وعرضت قناة "العربية" عبر حسابها في "تويتر" فيديو لحظة إعطاء أول مواطن ومقيم لقاح ⁧‫"فايزر"‬⁩ في جدة، والتي انطلقت فيها حملة التطعيم اليوم.

وكانت وزارة الصحة قد صرحت عبر حسابها في "توتير" أمس، بأن "أكثر من (500) ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
02:16 PM

شاهد.. لحظة إعطاء أول مواطن ومقيم لقاح ⁧‫"فايزر" في جدة

حملة التطعيم بدأت اليوم و500 ألف شخص سجلوا في "صحتي"

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عبدالحكيم شار - الرياض
1
3,200

دشنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حملة التطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين في محافظة جدة.

وعرضت قناة "العربية" عبر حسابها في "تويتر" فيديو لحظة إعطاء أول مواطن ومقيم لقاح ⁧‫"فايزر"‬⁩ في جدة، والتي انطلقت فيها حملة التطعيم اليوم.

وكانت وزارة الصحة قد صرحت عبر حسابها في "توتير" أمس، بأن "أكثر من (500) ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).

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