دشنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حملة التطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين في محافظة جدة. وعرضت قناة "العربية" عبر حسابها في "تويتر" فيديو لحظة إعطاء أول مواطن ومقيم لقاح ⁧‫"فايزر"‬⁩ في جدة، والتي انطلقت فيها حملة التطعيم اليوم. وكانت وزارة الصحة قد صرحت عبر حسابها في "توتير" أمس، بأن "أكثر من (500) ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).

شاهد.. لحظة إعطاء أول مواطن ومقيم لقاح ⁧‫"فايزر" في جدة عبدالحكيم شار سبق 2020-12-24 دشنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حملة التطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين في محافظة جدة.



وعرضت قناة "العربية" عبر حسابها في "تويتر" فيديو لحظة إعطاء أول مواطن ومقيم لقاح ⁧‫"فايزر"‬⁩ في جدة، والتي انطلقت فيها حملة التطعيم اليوم.



وكانت وزارة الصحة قد صرحت عبر حسابها في "توتير" أمس، بأن "أكثر من (500) ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442 02:16 PM

شاهد.. لحظة إعطاء أول مواطن ومقيم لقاح ⁧‫"فايزر" في جدة حملة التطعيم بدأت اليوم و500 ألف شخص سجلوا في "صحتي"





A A A





11 مشاركة

دشنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حملة التطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين في محافظة جدة.



وعرضت قناة "العربية" عبر حسابها في "تويتر" فيديو لحظة إعطاء أول مواطن ومقيم لقاح ⁧‫"فايزر"‬⁩ في جدة، والتي انطلقت فيها حملة التطعيم اليوم.



وكانت وزارة الصحة قد صرحت عبر حسابها في "توتير" أمس، بأن "أكثر من (500) ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).