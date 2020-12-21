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مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: المملكة تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية مؤقتًا لمدة أسبوع

إيطاليا تعلن إصابة شخص بسلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا

أشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى رصد مريض مصاب بالسلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا.
وأضافت أن المصاب عاد من بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية على متن رحلة جوية هبطت في مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما، ويخضع الآن للعزل.
وبدأت دول أوروبية مجاورة لبريطانيا إغلاق منافذها الحدودية أمام المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، وسط قلق من السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي تسببت في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا تعلن إصابة شخص بسلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا
سبق

أشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى رصد مريض مصاب بالسلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا.
وأضافت أن المصاب عاد من بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية على متن رحلة جوية هبطت في مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما، ويخضع الآن للعزل.
وبدأت دول أوروبية مجاورة لبريطانيا إغلاق منافذها الحدودية أمام المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، وسط قلق من السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي تسببت في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
12:35 AM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
01:44 AM

إيطاليا تعلن إصابة شخص بسلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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4,976

أشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى رصد مريض مصاب بالسلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا.
وأضافت أن المصاب عاد من بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية على متن رحلة جوية هبطت في مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما، ويخضع الآن للعزل.
وبدأت دول أوروبية مجاورة لبريطانيا إغلاق منافذها الحدودية أمام المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، وسط قلق من السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي تسببت في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

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