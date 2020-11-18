أمن الطرق: القبض على "محتطب" في "حوطة الرياض"

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق أن مركز انطلاق دوريات الحوطة التابع لمنطقة الرياض، تمكّن من القبض على شخص احتطب وخالف الأنظمة المتعلقة بذلك.
وأضافت أنه جرى تسليم الشخص وما بحوزته لجهة الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق أن مركز انطلاق دوريات الحوطة التابع لمنطقة الرياض، تمكّن من القبض على شخص احتطب وخالف الأنظمة المتعلقة بذلك.
وأضافت أنه جرى تسليم الشخص وما بحوزته لجهة الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق أن مركز انطلاق دوريات الحوطة التابع لمنطقة الرياض، تمكّن من القبض على شخص احتطب وخالف الأنظمة المتعلقة بذلك.
وأضافت أنه جرى تسليم الشخص وما بحوزته لجهة الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق أن مركز انطلاق دوريات الحوطة التابع لمنطقة الرياض، تمكّن من القبض على شخص احتطب وخالف الأنظمة المتعلقة بذلك.
وأضافت أنه جرى تسليم الشخص وما بحوزته لجهة الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.