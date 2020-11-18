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أمن الطرق: القبض على "محتطب" في "حوطة الرياض"

تم تسليمه وما بحوزته لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق أن مركز انطلاق دوريات الحوطة التابع لمنطقة الرياض، تمكّن من القبض على شخص احتطب وخالف الأنظمة المتعلقة بذلك.

وأضافت أنه جرى تسليم الشخص وما بحوزته لجهة الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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أمن الطرق: القبض على "محتطب" في "حوطة الرياض"
سبق

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق أن مركز انطلاق دوريات الحوطة التابع لمنطقة الرياض، تمكّن من القبض على شخص احتطب وخالف الأنظمة المتعلقة بذلك.

وأضافت أنه جرى تسليم الشخص وما بحوزته لجهة الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
05:24 PM

أمن الطرق: القبض على "محتطب" في "حوطة الرياض"

تم تسليمه وما بحوزته لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
5,451

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق أن مركز انطلاق دوريات الحوطة التابع لمنطقة الرياض، تمكّن من القبض على شخص احتطب وخالف الأنظمة المتعلقة بذلك.

وأضافت أنه جرى تسليم الشخص وما بحوزته لجهة الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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