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"أمير مكة" يزور "أبا العلا والقرشي والمعطاني" في منازلهم

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء كلاً من أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا، وسعد بن جميل القرشي، والدكتور فهد المعطاني، في منازلهم.

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"أمير مكة" يزور "أبا العلا والقرشي والمعطاني" في منازلهم
سبق

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء كلاً من أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا، وسعد بن جميل القرشي، والدكتور فهد المعطاني، في منازلهم.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
08:38 PM

"أمير مكة" يزور "أبا العلا والقرشي والمعطاني" في منازلهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء كلاً من أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا، وسعد بن جميل القرشي، والدكتور فهد المعطاني، في منازلهم.

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200 مليون

26 ديسمبر
20,433
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