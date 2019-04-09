"أمير مكة" يزور "أبا العلا والقرشي والمعطاني" في منازلهم

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء كلاً من أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا، وسعد بن جميل القرشي، والدكتور فهد المعطاني، في منازلهم.