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"الورد والغيمة" يعرض أعمال السجينات لزوار مهرجان الورد بالطائف

اشتمل على العديد من المشغولات اليدوية وخياطة الصوف والتطريز

احتضن ملتقى الورد والغيمة والذي تنظمه إدارة تعليم الطائف، ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات بمهرجان ورد الطائف أعمال العديد من السجينات بسجن الطائف، وخُصص ركن خاص لعرض أعمالهن الإبداعية أمام زوار المهرجان .
واحتوى جناح أعمال السجينات بملتقى الورد والغيمة على العديد من المشغولات اليدوية التي أدارتها أنامل نسائية داخل السجن العام ليتم عرضها أمام زوار الملتقى ومهرجان الورد، منها أعمال خياطة الصوف والتطريز وغيرها من الحرف اليدوية.

وحظيَ ركن أعمال السجينات بإقبال كبير من زوار المهرجان الذين أبدوا إعجابهم بأعمال السجينات ومهاراتهن في مجالات الخياطة والتطريز وقدرتهن على استثمار وقت فراغهن في كل ما يقدم لهن الفائدة.

وواصل ملتقى الورد والغيمة فعالياته وعروضه المتنوعة لزوار مهرجان ورد الطائف لليوم الثاني على التوالي، وشهد المبنى البيئي بمنتزه الردف والذي يحتضن ملتقى الورد والغيمة إقبالاً لافتًا من زوار المهرجان من مختلف شرائح المجتمع الذين تجولوا بين أركان الملتقى وشاهدوا العديد من العروض المقدمة من قبل أطفال أندية الحي والأوبريتات الإنشادية والقصائد الشعرية وعروض أندية الهواة وغيرها من الفعاليات المصاحبة للملتقى والتي نالت إعجابهم.

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"الورد والغيمة" يعرض أعمال السجينات لزوار مهرجان الورد بالطائف
سبق

احتضن ملتقى الورد والغيمة والذي تنظمه إدارة تعليم الطائف، ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات بمهرجان ورد الطائف أعمال العديد من السجينات بسجن الطائف، وخُصص ركن خاص لعرض أعمالهن الإبداعية أمام زوار المهرجان .
واحتوى جناح أعمال السجينات بملتقى الورد والغيمة على العديد من المشغولات اليدوية التي أدارتها أنامل نسائية داخل السجن العام ليتم عرضها أمام زوار الملتقى ومهرجان الورد، منها أعمال خياطة الصوف والتطريز وغيرها من الحرف اليدوية.

وحظيَ ركن أعمال السجينات بإقبال كبير من زوار المهرجان الذين أبدوا إعجابهم بأعمال السجينات ومهاراتهن في مجالات الخياطة والتطريز وقدرتهن على استثمار وقت فراغهن في كل ما يقدم لهن الفائدة.

وواصل ملتقى الورد والغيمة فعالياته وعروضه المتنوعة لزوار مهرجان ورد الطائف لليوم الثاني على التوالي، وشهد المبنى البيئي بمنتزه الردف والذي يحتضن ملتقى الورد والغيمة إقبالاً لافتًا من زوار المهرجان من مختلف شرائح المجتمع الذين تجولوا بين أركان الملتقى وشاهدوا العديد من العروض المقدمة من قبل أطفال أندية الحي والأوبريتات الإنشادية والقصائد الشعرية وعروض أندية الهواة وغيرها من الفعاليات المصاحبة للملتقى والتي نالت إعجابهم.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
03:44 PM

"الورد والغيمة" يعرض أعمال السجينات لزوار مهرجان الورد بالطائف

اشتمل على العديد من المشغولات اليدوية وخياطة الصوف والتطريز

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فهد العتيبي - الطائف
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احتضن ملتقى الورد والغيمة والذي تنظمه إدارة تعليم الطائف، ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات بمهرجان ورد الطائف أعمال العديد من السجينات بسجن الطائف، وخُصص ركن خاص لعرض أعمالهن الإبداعية أمام زوار المهرجان .
واحتوى جناح أعمال السجينات بملتقى الورد والغيمة على العديد من المشغولات اليدوية التي أدارتها أنامل نسائية داخل السجن العام ليتم عرضها أمام زوار الملتقى ومهرجان الورد، منها أعمال خياطة الصوف والتطريز وغيرها من الحرف اليدوية.

وحظيَ ركن أعمال السجينات بإقبال كبير من زوار المهرجان الذين أبدوا إعجابهم بأعمال السجينات ومهاراتهن في مجالات الخياطة والتطريز وقدرتهن على استثمار وقت فراغهن في كل ما يقدم لهن الفائدة.

وواصل ملتقى الورد والغيمة فعالياته وعروضه المتنوعة لزوار مهرجان ورد الطائف لليوم الثاني على التوالي، وشهد المبنى البيئي بمنتزه الردف والذي يحتضن ملتقى الورد والغيمة إقبالاً لافتًا من زوار المهرجان من مختلف شرائح المجتمع الذين تجولوا بين أركان الملتقى وشاهدوا العديد من العروض المقدمة من قبل أطفال أندية الحي والأوبريتات الإنشادية والقصائد الشعرية وعروض أندية الهواة وغيرها من الفعاليات المصاحبة للملتقى والتي نالت إعجابهم.

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