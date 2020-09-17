النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منتدى الخبرة ينظم ندوة "السعودية.. طموح يعانق السماء"

بمناسبة ترؤس المملكة قمة العشرين

ينظم منتدى الخبرة السعودي، ضمن نشاطه الأسبوعي، ندوة "السعودية تحتفل باليوم الوطني التسعين.. تترأس قمة العشرين G20.. طموح يعانق السماء"، من خلال برنامج (ZOOM)، الاثنين المقبل، الساعة 9 مساءً، وتنقل مباشرة على قناة المنتدى عبر يوتيوب.

ويشارك في الندوة، المحلل السياسي من دولة الكويت الشقيقة، الدكتور عايد المناع، ويديرها رئيس مجلس إدارة المنتدى، الدكتور أحمد بن حسن الشهري. كما يشارك في الندوة نائب رئيس المنتدى، عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالرحمن الهيجان، وعضو مجلس الشورى، الدكتور أحمد الزيلعي، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة منى القحطاني، والكاتبة السياسية المستشارة الإعلامية الدكتورة بينة الملحم، وعضو المنتدى، عضو مجلس الشورى سابقًا، الدكتور خليل الخليل، والأكاديمي وعضو المنتدى، الدكتور سعيد الغامدي، ورئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف سابقًا، جعفر الشايب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
منتدى الخبرة ينظم ندوة "السعودية.. طموح يعانق السماء"
سبق

ينظم منتدى الخبرة السعودي، ضمن نشاطه الأسبوعي، ندوة "السعودية تحتفل باليوم الوطني التسعين.. تترأس قمة العشرين G20.. طموح يعانق السماء"، من خلال برنامج (ZOOM)، الاثنين المقبل، الساعة 9 مساءً، وتنقل مباشرة على قناة المنتدى عبر يوتيوب.

ويشارك في الندوة، المحلل السياسي من دولة الكويت الشقيقة، الدكتور عايد المناع، ويديرها رئيس مجلس إدارة المنتدى، الدكتور أحمد بن حسن الشهري. كما يشارك في الندوة نائب رئيس المنتدى، عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالرحمن الهيجان، وعضو مجلس الشورى، الدكتور أحمد الزيلعي، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة منى القحطاني، والكاتبة السياسية المستشارة الإعلامية الدكتورة بينة الملحم، وعضو المنتدى، عضو مجلس الشورى سابقًا، الدكتور خليل الخليل، والأكاديمي وعضو المنتدى، الدكتور سعيد الغامدي، ورئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف سابقًا، جعفر الشايب.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
07:07 PM

منتدى الخبرة ينظم ندوة "السعودية.. طموح يعانق السماء"

بمناسبة ترؤس المملكة قمة العشرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
178

ينظم منتدى الخبرة السعودي، ضمن نشاطه الأسبوعي، ندوة "السعودية تحتفل باليوم الوطني التسعين.. تترأس قمة العشرين G20.. طموح يعانق السماء"، من خلال برنامج (ZOOM)، الاثنين المقبل، الساعة 9 مساءً، وتنقل مباشرة على قناة المنتدى عبر يوتيوب.

ويشارك في الندوة، المحلل السياسي من دولة الكويت الشقيقة، الدكتور عايد المناع، ويديرها رئيس مجلس إدارة المنتدى، الدكتور أحمد بن حسن الشهري. كما يشارك في الندوة نائب رئيس المنتدى، عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالرحمن الهيجان، وعضو مجلس الشورى، الدكتور أحمد الزيلعي، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة منى القحطاني، والكاتبة السياسية المستشارة الإعلامية الدكتورة بينة الملحم، وعضو المنتدى، عضو مجلس الشورى سابقًا، الدكتور خليل الخليل، والأكاديمي وعضو المنتدى، الدكتور سعيد الغامدي، ورئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف سابقًا، جعفر الشايب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,102
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,982
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,790
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,640

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة