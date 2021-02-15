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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس مبادرة التهديد النووي

على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

‏‎استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في مدينة ميونخ؛ رئيس مبادرة التهديد النووي ووزير الطاقة الأمريكي السابق إرنست مونيز، وذلك على هامش حضوره مؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

وزير الدولة للشؤون الخارجية مؤتمر ميونخ للأمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس مبادرة التهديد النووي
سبق

‏‎استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في مدينة ميونخ؛ رئيس مبادرة التهديد النووي ووزير الطاقة الأمريكي السابق إرنست مونيز، وذلك على هامش حضوره مؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
10:15 AM

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس مبادرة التهديد النووي

على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‏‎استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في مدينة ميونخ؛ رئيس مبادرة التهديد النووي ووزير الطاقة الأمريكي السابق إرنست مونيز، وذلك على هامش حضوره مؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

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