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خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 2981 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

سجّلت 4281 حالة شفاء

‬سجّلت قطر خلال الـ24 ساعة الماضية 2981 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان، بأنه سُجِّلت 2507 حالات جديدة مؤكدة بالفيروس ضمن المجتمع، و474 حالة ضمن المسافرين.

وأضاف البيان أن حالات الشفاء بلغت 4281 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 285081 حالة، مشيرًا إلى أنه سُجِّلت حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر 86 عامًا، كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة.

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خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 2981 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة
سبق

‬سجّلت قطر خلال الـ24 ساعة الماضية 2981 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان، بأنه سُجِّلت 2507 حالات جديدة مؤكدة بالفيروس ضمن المجتمع، و474 حالة ضمن المسافرين.

وأضاف البيان أن حالات الشفاء بلغت 4281 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 285081 حالة، مشيرًا إلى أنه سُجِّلت حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر 86 عامًا، كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
04:16 PM

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 2981 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

سجّلت 4281 حالة شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬سجّلت قطر خلال الـ24 ساعة الماضية 2981 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان، بأنه سُجِّلت 2507 حالات جديدة مؤكدة بالفيروس ضمن المجتمع، و474 حالة ضمن المسافرين.

وأضاف البيان أن حالات الشفاء بلغت 4281 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 285081 حالة، مشيرًا إلى أنه سُجِّلت حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر 86 عامًا، كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة.

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