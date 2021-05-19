إصابة 230 فلسطينياً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

أصيب 230 فلسطينيا على الأقل بينهم صحفي أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة نابلس.

ونقلت مصادر محلية عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل أن طواقم الهلال تعاملت مع 230 إصابة، بينها 35 بالرصاص الحي، و43 إصابة بالمطاط، و13 حروقاً، و138 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وإصابة واحدة بالضرب.