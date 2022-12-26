أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأمواه تمكنت من تحديد هوية (3) أشخاص، والقبض عليهم بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره، وهم مواطنون، أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالأسلحة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة عسير: القبض على (3) أشخاص بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري على جهاز "ساهر" بمحافظة الأمواه وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-25 أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأمواه تمكنت من تحديد هوية (3) أشخاص، والقبض عليهم بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره، وهم مواطنون، أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالأسلحة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 11:50 PM

اخر تعديل 26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 12:34 AM

شرطة عسير: القبض على (3) أشخاص بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري على جهاز "ساهر" بمحافظة الأمواه





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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأمواه تمكنت من تحديد هوية (3) أشخاص، والقبض عليهم بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره، وهم مواطنون، أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالأسلحة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.