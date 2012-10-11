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جامعة جازان تتسلم وثيقة اعتمادها المؤسسي الكامل

خلال حفل افتتاح ملتقى الجودة الثالث للتعليم العالي

تسلمت جامعة جازان وثيقة الاعتماد المؤسسي الكامل وغير المشروط في حفل افتتاح ملتقى الجودة الثالث للتعليم العالي الذي رعاه المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى.

جاء ذلك بحضور مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعدد من مديري الجامعات السعودية.

ورفع "القحطاني"، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده على دعمهما لجامعة جازان غير المحدود، كما رفع شكره لأمير المنطقة ونائبه ووزير التعليم على ما يقدمونه لجامعة جازان من دعم ومساندة.

وقال مدير الجامعة: هذا الاعتماد سيساعد الجامعة في الدخول في اعتمادات برامجية أخرى، ونتمنى أن يكون فاتحة خير على الجامعة وأن يكون عاملاً مسانداً للرقي بالجامعة إلى ما تصبو إليه وإلى وجود مخرجات متميزة تساهم في سوق العمل وتنمية الوطن.

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد العيسى جامعة جازان بمناسبة الاعتماد المؤسسي الكامل وغير المشروط، مؤكداً أن الخطوات القادمة مهمة جدًا لمشروع الاعتماد الأكاديمي وتحقيق الجودة والعمل على رفع مستوى المخرجات.
وقال: الهدف الأساسي للاعتماد جودة مخرجات الجامعات من الشباب المتفوق والمؤهل بالقدرات والمهارات التي تساعده على تحقيق أهدافه وأهداف المملكة.

وهنأ "زمان" رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب مدير جامعة جازان وكافة منسوبيها، موضحًا أن فريق العمل عمل بجد واجتهاد للحصول على الاعتماد المؤسسي حتى حصل على الاعتماد ثم تحويل الاعتماد لاعتماد مؤسسي كامل.

بدوره،أكد الدكتور محمد آل هيازع مدير جامعة الملك فيصل الأهلية أن جامعة جازان متميزة ويفخر بها الوطن، وبها العديد من الكفاءات، معتبرًا أن ذلك قد انعكس على الجامعة ومخرجاتها.

كما هنأ مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين جامعة جازان ومنسوبيها، مؤكداً أن هناك جهودًا كبيرة بذلت خلال الأعوام السابقة، وأن هذا النجاح يعد تتويجًا لتلك الجهود التي بذلت.

جامعة جازان هيئة تقويم التعليم والتدريب أحمد العيسى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة جازان تتسلم وثيقة اعتمادها المؤسسي الكامل
سبق

تسلمت جامعة جازان وثيقة الاعتماد المؤسسي الكامل وغير المشروط في حفل افتتاح ملتقى الجودة الثالث للتعليم العالي الذي رعاه المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى.

جاء ذلك بحضور مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعدد من مديري الجامعات السعودية.

ورفع "القحطاني"، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده على دعمهما لجامعة جازان غير المحدود، كما رفع شكره لأمير المنطقة ونائبه ووزير التعليم على ما يقدمونه لجامعة جازان من دعم ومساندة.

وقال مدير الجامعة: هذا الاعتماد سيساعد الجامعة في الدخول في اعتمادات برامجية أخرى، ونتمنى أن يكون فاتحة خير على الجامعة وأن يكون عاملاً مسانداً للرقي بالجامعة إلى ما تصبو إليه وإلى وجود مخرجات متميزة تساهم في سوق العمل وتنمية الوطن.

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد العيسى جامعة جازان بمناسبة الاعتماد المؤسسي الكامل وغير المشروط، مؤكداً أن الخطوات القادمة مهمة جدًا لمشروع الاعتماد الأكاديمي وتحقيق الجودة والعمل على رفع مستوى المخرجات.
وقال: الهدف الأساسي للاعتماد جودة مخرجات الجامعات من الشباب المتفوق والمؤهل بالقدرات والمهارات التي تساعده على تحقيق أهدافه وأهداف المملكة.

وهنأ "زمان" رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب مدير جامعة جازان وكافة منسوبيها، موضحًا أن فريق العمل عمل بجد واجتهاد للحصول على الاعتماد المؤسسي حتى حصل على الاعتماد ثم تحويل الاعتماد لاعتماد مؤسسي كامل.

بدوره،أكد الدكتور محمد آل هيازع مدير جامعة الملك فيصل الأهلية أن جامعة جازان متميزة ويفخر بها الوطن، وبها العديد من الكفاءات، معتبرًا أن ذلك قد انعكس على الجامعة ومخرجاتها.

كما هنأ مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين جامعة جازان ومنسوبيها، مؤكداً أن هناك جهودًا كبيرة بذلت خلال الأعوام السابقة، وأن هذا النجاح يعد تتويجًا لتلك الجهود التي بذلت.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
04:08 PM

جامعة جازان تتسلم وثيقة اعتمادها المؤسسي الكامل

خلال حفل افتتاح ملتقى الجودة الثالث للتعليم العالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تسلمت جامعة جازان وثيقة الاعتماد المؤسسي الكامل وغير المشروط في حفل افتتاح ملتقى الجودة الثالث للتعليم العالي الذي رعاه المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى.

جاء ذلك بحضور مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعدد من مديري الجامعات السعودية.

ورفع "القحطاني"، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده على دعمهما لجامعة جازان غير المحدود، كما رفع شكره لأمير المنطقة ونائبه ووزير التعليم على ما يقدمونه لجامعة جازان من دعم ومساندة.

وقال مدير الجامعة: هذا الاعتماد سيساعد الجامعة في الدخول في اعتمادات برامجية أخرى، ونتمنى أن يكون فاتحة خير على الجامعة وأن يكون عاملاً مسانداً للرقي بالجامعة إلى ما تصبو إليه وإلى وجود مخرجات متميزة تساهم في سوق العمل وتنمية الوطن.

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد العيسى جامعة جازان بمناسبة الاعتماد المؤسسي الكامل وغير المشروط، مؤكداً أن الخطوات القادمة مهمة جدًا لمشروع الاعتماد الأكاديمي وتحقيق الجودة والعمل على رفع مستوى المخرجات.
وقال: الهدف الأساسي للاعتماد جودة مخرجات الجامعات من الشباب المتفوق والمؤهل بالقدرات والمهارات التي تساعده على تحقيق أهدافه وأهداف المملكة.

وهنأ "زمان" رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب مدير جامعة جازان وكافة منسوبيها، موضحًا أن فريق العمل عمل بجد واجتهاد للحصول على الاعتماد المؤسسي حتى حصل على الاعتماد ثم تحويل الاعتماد لاعتماد مؤسسي كامل.

بدوره،أكد الدكتور محمد آل هيازع مدير جامعة الملك فيصل الأهلية أن جامعة جازان متميزة ويفخر بها الوطن، وبها العديد من الكفاءات، معتبرًا أن ذلك قد انعكس على الجامعة ومخرجاتها.

كما هنأ مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين جامعة جازان ومنسوبيها، مؤكداً أن هناك جهودًا كبيرة بذلت خلال الأعوام السابقة، وأن هذا النجاح يعد تتويجًا لتلك الجهود التي بذلت.

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