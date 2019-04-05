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شاهد.. حكاية "الورد والغيمة" تستوقف مسؤولي وزوار الطائف

ملتقى دشنه المحافظ ويضم حملات تكريم للمرابطين وحراس الأمن

وقف محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني على ملتقى "الورد والغيمة" والذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلاً في إدارة نشاط الطالبات، ضمن مهرجان ورد الطائف 15، وذلك بحضور المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي، ومديري الإدارات الحكومية.

واطلع "الميموني" على ما يحتويه الملتقى من أركان لمختلف مجالات النشاط "ثقافية واجتماعية وعلمية وفنية" وأندية أحياء والمقامة في مقر المبنى البيئي بمنتزه الردف، وتحكي الأركان جميعها منتج الورد الطائفي، ومشتملةً على العديد من اللوحات والأعمال والتصاميم والتي اتشحت بورد الطائف، وكذلك طرق تقطير الورد وطرق صناعة العديد من المنتجات المشتقة من الورد الطائفي، إضافةً إلى العديد من العروض الشعبية التي قدمها أطفال أندية الحي وستستمر طيلة أيام المهرجان.

كما يشتمل ملتقى الورد والغيمة على حملات "الطائف يتطوع" في مجال تكريم المرابطين وعمال النظافة وحراس الأمن وتقديم الهدايا التقديرية لهم عرفانًا بجهودهم الكبيرة، إضافة إلى مسابقات للأطفال وعروض لأندية الهواة، وكذلك الإرشاد السياحي لذوي الهمم وفعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك المشاركة بركن لعرض منتجات سجينات الطائف وأعمالهن اليدوية، بالاضافة عروض التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات بممشى منتزه الردف. إضافة إلى التعريف بالاختبارات الدولية لمادتي العلوم والرياضيات TIMMS من خلال العديد من اللوحات التعريفية والتحفيزية.

كما زارت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية - بنات -، مها الزايدي، ملتقى الورد والغيمة وتجولت داخل أركان الملتقى والعروض المقدمة، مشيدةً بالفعاليات المقدمة في مهرجان الورد والتي تعكس الحضور المتميز للإدارة في مختلف المناسبات المحلية والوطنية ومثمنةً لنشاط الطالبات جهودها الكبيرة في الإعداد والتنظيم لهذا الملتقى ومقدمةً شكرها لجميع القائمات من مديرة إدارة النشاط وزميلاتها مشرفات النشاط وقائدات الأندية.

يُشار إلى أن مهرجان ورد الطائف 15 كان قد انطلقت فعالياته، مساء أمس، برعاية من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ودشنه محافظ الطائف، بحضور عدد من مسؤولي الإدارات الحكومية، وذلك بمنتزه الردف العام.

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شاهد.. حكاية "الورد والغيمة" تستوقف مسؤولي وزوار الطائف
سبق

وقف محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني على ملتقى "الورد والغيمة" والذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلاً في إدارة نشاط الطالبات، ضمن مهرجان ورد الطائف 15، وذلك بحضور المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي، ومديري الإدارات الحكومية.

واطلع "الميموني" على ما يحتويه الملتقى من أركان لمختلف مجالات النشاط "ثقافية واجتماعية وعلمية وفنية" وأندية أحياء والمقامة في مقر المبنى البيئي بمنتزه الردف، وتحكي الأركان جميعها منتج الورد الطائفي، ومشتملةً على العديد من اللوحات والأعمال والتصاميم والتي اتشحت بورد الطائف، وكذلك طرق تقطير الورد وطرق صناعة العديد من المنتجات المشتقة من الورد الطائفي، إضافةً إلى العديد من العروض الشعبية التي قدمها أطفال أندية الحي وستستمر طيلة أيام المهرجان.

كما يشتمل ملتقى الورد والغيمة على حملات "الطائف يتطوع" في مجال تكريم المرابطين وعمال النظافة وحراس الأمن وتقديم الهدايا التقديرية لهم عرفانًا بجهودهم الكبيرة، إضافة إلى مسابقات للأطفال وعروض لأندية الهواة، وكذلك الإرشاد السياحي لذوي الهمم وفعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك المشاركة بركن لعرض منتجات سجينات الطائف وأعمالهن اليدوية، بالاضافة عروض التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات بممشى منتزه الردف. إضافة إلى التعريف بالاختبارات الدولية لمادتي العلوم والرياضيات TIMMS من خلال العديد من اللوحات التعريفية والتحفيزية.

كما زارت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية - بنات -، مها الزايدي، ملتقى الورد والغيمة وتجولت داخل أركان الملتقى والعروض المقدمة، مشيدةً بالفعاليات المقدمة في مهرجان الورد والتي تعكس الحضور المتميز للإدارة في مختلف المناسبات المحلية والوطنية ومثمنةً لنشاط الطالبات جهودها الكبيرة في الإعداد والتنظيم لهذا الملتقى ومقدمةً شكرها لجميع القائمات من مديرة إدارة النشاط وزميلاتها مشرفات النشاط وقائدات الأندية.

يُشار إلى أن مهرجان ورد الطائف 15 كان قد انطلقت فعالياته، مساء أمس، برعاية من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ودشنه محافظ الطائف، بحضور عدد من مسؤولي الإدارات الحكومية، وذلك بمنتزه الردف العام.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
04:08 PM

شاهد.. حكاية "الورد والغيمة" تستوقف مسؤولي وزوار الطائف

ملتقى دشنه المحافظ ويضم حملات تكريم للمرابطين وحراس الأمن

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فهد العتيبي - الرياض
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وقف محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني على ملتقى "الورد والغيمة" والذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلاً في إدارة نشاط الطالبات، ضمن مهرجان ورد الطائف 15، وذلك بحضور المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي، ومديري الإدارات الحكومية.

واطلع "الميموني" على ما يحتويه الملتقى من أركان لمختلف مجالات النشاط "ثقافية واجتماعية وعلمية وفنية" وأندية أحياء والمقامة في مقر المبنى البيئي بمنتزه الردف، وتحكي الأركان جميعها منتج الورد الطائفي، ومشتملةً على العديد من اللوحات والأعمال والتصاميم والتي اتشحت بورد الطائف، وكذلك طرق تقطير الورد وطرق صناعة العديد من المنتجات المشتقة من الورد الطائفي، إضافةً إلى العديد من العروض الشعبية التي قدمها أطفال أندية الحي وستستمر طيلة أيام المهرجان.

كما يشتمل ملتقى الورد والغيمة على حملات "الطائف يتطوع" في مجال تكريم المرابطين وعمال النظافة وحراس الأمن وتقديم الهدايا التقديرية لهم عرفانًا بجهودهم الكبيرة، إضافة إلى مسابقات للأطفال وعروض لأندية الهواة، وكذلك الإرشاد السياحي لذوي الهمم وفعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك المشاركة بركن لعرض منتجات سجينات الطائف وأعمالهن اليدوية، بالاضافة عروض التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات بممشى منتزه الردف. إضافة إلى التعريف بالاختبارات الدولية لمادتي العلوم والرياضيات TIMMS من خلال العديد من اللوحات التعريفية والتحفيزية.

كما زارت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية - بنات -، مها الزايدي، ملتقى الورد والغيمة وتجولت داخل أركان الملتقى والعروض المقدمة، مشيدةً بالفعاليات المقدمة في مهرجان الورد والتي تعكس الحضور المتميز للإدارة في مختلف المناسبات المحلية والوطنية ومثمنةً لنشاط الطالبات جهودها الكبيرة في الإعداد والتنظيم لهذا الملتقى ومقدمةً شكرها لجميع القائمات من مديرة إدارة النشاط وزميلاتها مشرفات النشاط وقائدات الأندية.

يُشار إلى أن مهرجان ورد الطائف 15 كان قد انطلقت فعالياته، مساء أمس، برعاية من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ودشنه محافظ الطائف، بحضور عدد من مسؤولي الإدارات الحكومية، وذلك بمنتزه الردف العام.

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