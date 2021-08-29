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بعد تجاوز محطة الكويت.. الأخضر السعودي إلى النهائي الخليجي

في البطولة السادسة للمنتخبات

تأهل المنتخب السعودي لدرجة الناشئين للكرة الطائرة، للمباراة النهائية في البطولة الخليجية السادسة للمنتخبات، عقب انتصاره على نظيره الكويتي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم السبت، في الدور نصف النهائي من المنافسات التي تستضيفها مملكة البحرين.

وضرب لاعبو أخضر الطائرة بكل قوة خلال الشوط الأول؛ لينتهي بنتيجة (25- 17)، قبل أن يستفيق المنتخب الكويتي في الشوط الثاني؛ لكن رغبة الأخضر كانت أكبر لينجحوا في حسمه بنتيجة (28- 26)، ويبسط الأخضر نفوذه في الشوط الثالث ويتغلب فيه بسهولة وبنتيجة (25- 15).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد تجاوز محطة الكويت.. الأخضر السعودي إلى النهائي الخليجي
سبق

تأهل المنتخب السعودي لدرجة الناشئين للكرة الطائرة، للمباراة النهائية في البطولة الخليجية السادسة للمنتخبات، عقب انتصاره على نظيره الكويتي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم السبت، في الدور نصف النهائي من المنافسات التي تستضيفها مملكة البحرين.

وضرب لاعبو أخضر الطائرة بكل قوة خلال الشوط الأول؛ لينتهي بنتيجة (25- 17)، قبل أن يستفيق المنتخب الكويتي في الشوط الثاني؛ لكن رغبة الأخضر كانت أكبر لينجحوا في حسمه بنتيجة (28- 26)، ويبسط الأخضر نفوذه في الشوط الثالث ويتغلب فيه بسهولة وبنتيجة (25- 15).

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
07:57 PM

بعد تجاوز محطة الكويت.. الأخضر السعودي إلى النهائي الخليجي

في البطولة السادسة للمنتخبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل المنتخب السعودي لدرجة الناشئين للكرة الطائرة، للمباراة النهائية في البطولة الخليجية السادسة للمنتخبات، عقب انتصاره على نظيره الكويتي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم السبت، في الدور نصف النهائي من المنافسات التي تستضيفها مملكة البحرين.

وضرب لاعبو أخضر الطائرة بكل قوة خلال الشوط الأول؛ لينتهي بنتيجة (25- 17)، قبل أن يستفيق المنتخب الكويتي في الشوط الثاني؛ لكن رغبة الأخضر كانت أكبر لينجحوا في حسمه بنتيجة (28- 26)، ويبسط الأخضر نفوذه في الشوط الثالث ويتغلب فيه بسهولة وبنتيجة (25- 15).

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