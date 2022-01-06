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كأس بيرين للسوبر السعودي .. الهلال يبحث عن اللقب الثالث والفيصلي عن الأول

يواجه فريق الهلال الأول لكرة القدم ( حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) شقيقه الفيصلي ( حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين ) للموسم المنصرم، في نهائي كأس بيرين للسوبر السعودي، في نسخته الثامنة، وذلك حينما يلتقي الطرفان مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

الهلال يسعى لتحقيق اللقب الثالث، فيما يأمل الفيصلي الحصول على اللقب الأول وتدوين اسمه في السجل الشرفي لأبطال السوبر .

السجل الذهبي لأبطال السوبر :
- الفتح

- الشباب

- الهلال

- الأهلي

- الهلال

- النصر

- النصر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كأس بيرين للسوبر السعودي .. الهلال يبحث عن اللقب الثالث والفيصلي عن الأول
سبق

يواجه فريق الهلال الأول لكرة القدم ( حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) شقيقه الفيصلي ( حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين ) للموسم المنصرم، في نهائي كأس بيرين للسوبر السعودي، في نسخته الثامنة، وذلك حينما يلتقي الطرفان مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

الهلال يسعى لتحقيق اللقب الثالث، فيما يأمل الفيصلي الحصول على اللقب الأول وتدوين اسمه في السجل الشرفي لأبطال السوبر .

السجل الذهبي لأبطال السوبر :
- الفتح

- الشباب

- الهلال

- الأهلي

- الهلال

- النصر

- النصر.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
12:18 AM
اخر تعديل
06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
01:37 AM

كأس بيرين للسوبر السعودي .. الهلال يبحث عن اللقب الثالث والفيصلي عن الأول

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
771

يواجه فريق الهلال الأول لكرة القدم ( حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) شقيقه الفيصلي ( حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين ) للموسم المنصرم، في نهائي كأس بيرين للسوبر السعودي، في نسخته الثامنة، وذلك حينما يلتقي الطرفان مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

الهلال يسعى لتحقيق اللقب الثالث، فيما يأمل الفيصلي الحصول على اللقب الأول وتدوين اسمه في السجل الشرفي لأبطال السوبر .

السجل الذهبي لأبطال السوبر :
- الفتح

- الشباب

- الهلال

- الأهلي

- الهلال

- النصر

- النصر.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,261
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,265
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14,702
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