قال رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد إن مواجهة الأهلي والزمالك المقرر لها الاثنين المقبل بالدوري المحلي ستُجرى في موعدها ولا نية لتأجيلها. وقال مجاهد في تصريح له اليوم إنه لا توجد أي نية لإلغاء الدوري المحلي هذا الموسم، موضحًا أن المباراة بين قطبي الكرة ستُقام بطاقم تحكيم مصري ولن نوافق على استقدام حكام أجانب نهائيًا.

مجاهد يؤكد : قمة الأهلي والزمالك في موعدها .. وبطاقم تحكيم مصري صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-04 قال رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد إن مواجهة الأهلي والزمالك المقرر لها الاثنين المقبل بالدوري المحلي ستُجرى في موعدها ولا نية لتأجيلها.

وقال مجاهد في تصريح له اليوم إنه لا توجد أي نية لإلغاء الدوري المحلي هذا الموسم، موضحًا أن المباراة بين قطبي الكرة ستُقام بطاقم تحكيم مصري ولن نوافق على استقدام حكام أجانب نهائيًا.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442 11:27 PM

مجاهد يؤكد : قمة الأهلي والزمالك في موعدها .. وبطاقم تحكيم مصري قال إن الدوري لن يلغى هذا الموسم





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قال رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد إن مواجهة الأهلي والزمالك المقرر لها الاثنين المقبل بالدوري المحلي ستُجرى في موعدها ولا نية لتأجيلها.

وقال مجاهد في تصريح له اليوم إنه لا توجد أي نية لإلغاء الدوري المحلي هذا الموسم، موضحًا أن المباراة بين قطبي الكرة ستُقام بطاقم تحكيم مصري ولن نوافق على استقدام حكام أجانب نهائيًا.