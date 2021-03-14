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"عصا طبية متعدّدة الأغراض".. براءة اختراع لفريق سعودي هنا تفاصيلها

نفّذها باحثون من جامعتَي شقراء والمجمعة ومجلس الإعاقة والقطاع الخاص

حصل عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء الدكتور سند السبيعي؛ ضمن فريق بحثي، على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية نظير اختراع الفريق عصا طبية متعدّدة الأغراض تؤدي وظائف عدة، وقابلة للاستطالة وتعمل كساند لكبار السن وذوي الإعاقة، كما يمكن تحويلها إلى مقعد وبها حامل جوّال ومصحف متصل بها تقنياً.

ونجح الفريق البحثي في تصميم هذه العصا متعددة الأغراض لتكون بديلاً أفضل من المقعد المتوافر حالياً في الحرمين الشريفين؛ ليتم استخدامها للمشي أو الجلوس حسب حاجة المستخدم، وتكون متصلة بحامل للجوّال أو المصحف؛ ليتمكّن المستخدم من ممارسة نشاطاته الشخصية بكل يسر وسهولة.

وضمّ الفريق إلى جانب الدكتور سند السبيعي؛ الدكتور رائد سليم البرادعي؛ وأحمد العتيبي؛ من جامعة المجمعة، والبروفيسور محمد الطريقي؛ من مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، وناصر الطريقي؛ من القطاع الخاص.

من جهتها، قامت دار الاستشارات الطبية والتأهيلية بالرياض، بتنفيذ نموذج صناعي، وذلك بالتعاون مع استشاريين وفنيين من قطاعات حكومية وأهلية عدة بالمملكة، من بينها: جامعة شقراء، وجامعة المجمعة، ودار الاستشارات الطبية والتأهيلية، ومجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل.


وتأتي مشاركة جامعة شقراء، ضمن النهج الابتكاري التي تحرص الجامعة على تطبيقه لتكون شريكاً فاعلاً في خدمة الوطن، بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.

براءة اختراع الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عصا طبية متعدّدة الأغراض".. براءة اختراع لفريق سعودي هنا تفاصيلها
سبق

حصل عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء الدكتور سند السبيعي؛ ضمن فريق بحثي، على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية نظير اختراع الفريق عصا طبية متعدّدة الأغراض تؤدي وظائف عدة، وقابلة للاستطالة وتعمل كساند لكبار السن وذوي الإعاقة، كما يمكن تحويلها إلى مقعد وبها حامل جوّال ومصحف متصل بها تقنياً.

ونجح الفريق البحثي في تصميم هذه العصا متعددة الأغراض لتكون بديلاً أفضل من المقعد المتوافر حالياً في الحرمين الشريفين؛ ليتم استخدامها للمشي أو الجلوس حسب حاجة المستخدم، وتكون متصلة بحامل للجوّال أو المصحف؛ ليتمكّن المستخدم من ممارسة نشاطاته الشخصية بكل يسر وسهولة.

وضمّ الفريق إلى جانب الدكتور سند السبيعي؛ الدكتور رائد سليم البرادعي؛ وأحمد العتيبي؛ من جامعة المجمعة، والبروفيسور محمد الطريقي؛ من مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، وناصر الطريقي؛ من القطاع الخاص.

من جهتها، قامت دار الاستشارات الطبية والتأهيلية بالرياض، بتنفيذ نموذج صناعي، وذلك بالتعاون مع استشاريين وفنيين من قطاعات حكومية وأهلية عدة بالمملكة، من بينها: جامعة شقراء، وجامعة المجمعة، ودار الاستشارات الطبية والتأهيلية، ومجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل.


وتأتي مشاركة جامعة شقراء، ضمن النهج الابتكاري التي تحرص الجامعة على تطبيقه لتكون شريكاً فاعلاً في خدمة الوطن، بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
11:15 AM

"عصا طبية متعدّدة الأغراض".. براءة اختراع لفريق سعودي هنا تفاصيلها

نفّذها باحثون من جامعتَي شقراء والمجمعة ومجلس الإعاقة والقطاع الخاص

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فلاح الجوفان - شقراء
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حصل عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء الدكتور سند السبيعي؛ ضمن فريق بحثي، على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية نظير اختراع الفريق عصا طبية متعدّدة الأغراض تؤدي وظائف عدة، وقابلة للاستطالة وتعمل كساند لكبار السن وذوي الإعاقة، كما يمكن تحويلها إلى مقعد وبها حامل جوّال ومصحف متصل بها تقنياً.

ونجح الفريق البحثي في تصميم هذه العصا متعددة الأغراض لتكون بديلاً أفضل من المقعد المتوافر حالياً في الحرمين الشريفين؛ ليتم استخدامها للمشي أو الجلوس حسب حاجة المستخدم، وتكون متصلة بحامل للجوّال أو المصحف؛ ليتمكّن المستخدم من ممارسة نشاطاته الشخصية بكل يسر وسهولة.

وضمّ الفريق إلى جانب الدكتور سند السبيعي؛ الدكتور رائد سليم البرادعي؛ وأحمد العتيبي؛ من جامعة المجمعة، والبروفيسور محمد الطريقي؛ من مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، وناصر الطريقي؛ من القطاع الخاص.

من جهتها، قامت دار الاستشارات الطبية والتأهيلية بالرياض، بتنفيذ نموذج صناعي، وذلك بالتعاون مع استشاريين وفنيين من قطاعات حكومية وأهلية عدة بالمملكة، من بينها: جامعة شقراء، وجامعة المجمعة، ودار الاستشارات الطبية والتأهيلية، ومجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل.


وتأتي مشاركة جامعة شقراء، ضمن النهج الابتكاري التي تحرص الجامعة على تطبيقه لتكون شريكاً فاعلاً في خدمة الوطن، بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.

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