"الحقباني" أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021 وفقاً لمجلة Forbes

استناداً إلى قيادته الفريدة والاستثنائية في إدارة وتشغيل 22 مستشفى بدول عدة

اختارت مجلة فوربس الأمريكية Forbes، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ناصر بن محمد الحقباني؛ ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2021.

وتمّ اختيار الحقباني؛ استناداً إلى قيادته الفريدة والاستثنائية في إدارة وتشغيل 22 مستشفى ومركزاً طبياً متخصصاً في المملكة والبحرين والإمارات بطاقة استيعابية 1913 سريراً، إضافة إلى إنجازاته المتميزة وغير المسبوقة كرئيس تنفيذي لمجموعة سليمان الحبيب لأكثر من 20 عاماً، نجح خلالها في وضعها ضمن مصاف أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية النموذجية والأقوى تأثيراً بمنطقة الشرق الأوسط.

ونجح الحقباني؛ في تحقيق أكثر الممارسات الإدارية حداثة وابتكاراً بفضل رؤيته الثاقبة، واستطاع زيادة حجم إيرادات وأصول المجموعة والقفز بمعدلات النمو لمستويات قياسية، فضلاً عن قيادة المجموعة ببراعة خلال جائحة كورونا وتحسين النتائج رغم التحديات والظروف الصعبة، لتواصل المجموعة الصدارة بدخول نادي المليارات بأعلى أرباح، حيث وصل صافي الأرباح في عام 2020 إلى 1.035 مليار ريال مرتفعاً بذلك 23.6% مقارنة بأرباح العام الماضي عند 838 مليون ريال، كذلك انتهج الحقباني استراتيجية للتحول التام نحو المستشفيات الرقمية والتميز في الحلول التقنية، وإيجاد بيئة إلكترونية خالية من التعاملات الورقية واتباع سياسات وأنظمة غير تقليدية أسهمت في نمو الإيرادات وزيادة أعداد المرضى والمراجعين لتتجاوز 3.2 مليون شخص، فضلاً عن الاستدامة ومواصلة الارتقاء بكفاءة الأداء التشغيلي في جميع قطاعات المجموعة وتنفيذ المشاريع المستقبلية، كما هو مخطط لها.

يُذكر أن الحقباني؛ حصل في وقت سابق على جائزة أفضل رئيس تنفيذي "CEO" بالقطاع الصحي في مجال القيادة الصحية لعام 2019، وفقاً لتصنيف المجلة المالية الدولية الصادرة من لندن "International Finance"، وجائزة أفضل رئيس تنفيذي من مجلة CEO، واُختير ضمن أكثر الشخصيات تأثيراً ونفوذاً في مجال عملها من قِبل موسوعة International Who’s Who، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المجموعة، وعضو مجلس الإدارة في التجمع الصحي الأول، والمركز السعودي لسلامة المرضى، وعضو مجلس الأمناء في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وعضو في الكلية الأمريكية للمديرين التنفيذيين لمؤسسات الرعاية الصحية.

وبحسب المجلة الشهيرة، فقد جاء اختيارها أعضاء القائمة وفقاً لمعايير عدة؛ أبرزها: تأثير الرئيس التنفيذي والشركة على القطاع والمجتمع والدولة، حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول وعدد الموظفين، نمو الشركة، وإنجازات الرئيس التنفيذي في العام الماضي، خبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، إضافة إلى خبرته العامة، الإنجازات الشخصية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك رئاسة عضوية مجالس الإدارات والمبادرات الاجتماعية، التكريم والجوائز من الحكومات والجمعيات المعترف بها.