النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التدريب التقني": تشغيل 15 منشأة تدريبية متخصصة في السياحة

بهدف مواكبة نمو القطاع السياحي وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، توسعها في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة بهدف مواكبة نمو القطاع السياحي، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنها تعمل حالياً على تشغيل (15) منشأة تدريبية متخصصة في مجالات السفر والسياحة بمختلف مناطق المملكة، تقدم البرامج التدريبية لنحو (21) ألف متدرب ومتدربة، سواءً بالتشغيل المباشر لتلك المنشآت أو بالشراكة مع شركات متخصصة في السفر والسياحة لسد احتياجها من الكوادر الوطنية المؤهلة.

وبيّنت المؤسسة أنها أتاحت أيضاً أقساماً متخصصة في مجالات السياحة والضيافة بعدد من الكليات التقنية للبنين والبنات ،لإكساب المتدربين والمتدربات عدة مهارات متخصصة، من أبرزها: أعمال وكيل السفر والسياحة، إنشاء وتعديل وإلغاء الحجوزات، إصدار التذاكر ومستندات السفر، تصميم برامج سياحية، إعداد تقارير المبيعات، وأنظمة ولوائح السفر.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تسعى ضمن خططها للتوسع في تشغيل مزيد من المنشآت التدريبية المتخصصة وبناء وتطوير برامج نوعية للمتدربين والمتدربات في مجال السفر والسياحة لتكون رافداً في دعم القطاع السياحي بالمملكة من خلال تأهيل الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متزايداً.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التدريب التقني": تشغيل 15 منشأة تدريبية متخصصة في السياحة
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، توسعها في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة بهدف مواكبة نمو القطاع السياحي، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنها تعمل حالياً على تشغيل (15) منشأة تدريبية متخصصة في مجالات السفر والسياحة بمختلف مناطق المملكة، تقدم البرامج التدريبية لنحو (21) ألف متدرب ومتدربة، سواءً بالتشغيل المباشر لتلك المنشآت أو بالشراكة مع شركات متخصصة في السفر والسياحة لسد احتياجها من الكوادر الوطنية المؤهلة.

وبيّنت المؤسسة أنها أتاحت أيضاً أقساماً متخصصة في مجالات السياحة والضيافة بعدد من الكليات التقنية للبنين والبنات ،لإكساب المتدربين والمتدربات عدة مهارات متخصصة، من أبرزها: أعمال وكيل السفر والسياحة، إنشاء وتعديل وإلغاء الحجوزات، إصدار التذاكر ومستندات السفر، تصميم برامج سياحية، إعداد تقارير المبيعات، وأنظمة ولوائح السفر.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تسعى ضمن خططها للتوسع في تشغيل مزيد من المنشآت التدريبية المتخصصة وبناء وتطوير برامج نوعية للمتدربين والمتدربات في مجال السفر والسياحة لتكون رافداً في دعم القطاع السياحي بالمملكة من خلال تأهيل الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متزايداً.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
10:27 AM

"التدريب التقني": تشغيل 15 منشأة تدريبية متخصصة في السياحة

بهدف مواكبة نمو القطاع السياحي وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
221

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، توسعها في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة بهدف مواكبة نمو القطاع السياحي، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنها تعمل حالياً على تشغيل (15) منشأة تدريبية متخصصة في مجالات السفر والسياحة بمختلف مناطق المملكة، تقدم البرامج التدريبية لنحو (21) ألف متدرب ومتدربة، سواءً بالتشغيل المباشر لتلك المنشآت أو بالشراكة مع شركات متخصصة في السفر والسياحة لسد احتياجها من الكوادر الوطنية المؤهلة.

وبيّنت المؤسسة أنها أتاحت أيضاً أقساماً متخصصة في مجالات السياحة والضيافة بعدد من الكليات التقنية للبنين والبنات ،لإكساب المتدربين والمتدربات عدة مهارات متخصصة، من أبرزها: أعمال وكيل السفر والسياحة، إنشاء وتعديل وإلغاء الحجوزات، إصدار التذاكر ومستندات السفر، تصميم برامج سياحية، إعداد تقارير المبيعات، وأنظمة ولوائح السفر.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تسعى ضمن خططها للتوسع في تشغيل مزيد من المنشآت التدريبية المتخصصة وبناء وتطوير برامج نوعية للمتدربين والمتدربات في مجال السفر والسياحة لتكون رافداً في دعم القطاع السياحي بالمملكة من خلال تأهيل الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متزايداً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,258
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,396
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,085

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة