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تزامنًا مع اليوم الوطني ..خيرية" العنود" تطلق برنامج "توحيد ووحدة"

يستهدف تنفيذ مبادرات تطوعية في مختلف مناطق المملكة

أعلنت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية عن إطلاق برنامج "توحيد ووحدة" الذي يُطلق سنويًا بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، ويهدف هذا البرنامج إلى تنفيذ مبادرات تطوعية في مختلف مناطق المملكة، ويبدأ تنفيذ هذه الأعمال مع بداية موسم اليوم الوطني الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020م ويستمر حتى يوم السبت 26 سبتمبر 2020م.

ويأتي هذا البرنامج "توحيد ووحدة" ضمن الجهود المبذولة في مجال التطوع في مؤسسة الأميرة العنود الخيرية حيث أتاحت الفرصة للمتطوعين بالعمل ضمن 90 مبادرة في 16 منطقة حول المملكة وهي (الرياض، الأحساء، القنفذة، رفحاء، الجوف، أملج، نجران، الطائف، بدر، حائل، بيشة، القصيم، تبوك، أبها، رابغ) تحت شعار "90 مبادرة لأجلك يا وطن". كما تشدد العنود الخيرية على عنايتها بتحقيق مخرجات تطوعية ذات أهداف سامية تركز على تعزيز الوطنية بين أفراد المجتمع وحماية الممتلكات العامة ونشر الوعي بعددٍ من المبادرات تتضمن التوعية بالتشجير والعناية بالحدائق والمنتزهات، إلى جانب تجميل المساجد ومشاركة دار المسنين احتفالات اليوم الوطني السعودي.

يُذكر أن مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تعمل على تفعيل برنامج "توحيد ووحدة" سنويًا لتكون هذه السنة الثامنة على التوالي منذ مرحلة التدشين، يشارك فيها عددٌ من المتطوعين بمختلف الفئات العمرية مشددة على تشجيع العطاء الخيري والعمل التطوعي وايمانًا بأن الشباب هم المصدر الحقيقي لطاقة هذا الوطن.

اليوم الوطني مؤسسة الأميرة العنود الخيرية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تزامنًا مع اليوم الوطني ..خيرية" العنود" تطلق برنامج "توحيد ووحدة"
سبق

أعلنت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية عن إطلاق برنامج "توحيد ووحدة" الذي يُطلق سنويًا بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، ويهدف هذا البرنامج إلى تنفيذ مبادرات تطوعية في مختلف مناطق المملكة، ويبدأ تنفيذ هذه الأعمال مع بداية موسم اليوم الوطني الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020م ويستمر حتى يوم السبت 26 سبتمبر 2020م.

ويأتي هذا البرنامج "توحيد ووحدة" ضمن الجهود المبذولة في مجال التطوع في مؤسسة الأميرة العنود الخيرية حيث أتاحت الفرصة للمتطوعين بالعمل ضمن 90 مبادرة في 16 منطقة حول المملكة وهي (الرياض، الأحساء، القنفذة، رفحاء، الجوف، أملج، نجران، الطائف، بدر، حائل، بيشة، القصيم، تبوك، أبها، رابغ) تحت شعار "90 مبادرة لأجلك يا وطن". كما تشدد العنود الخيرية على عنايتها بتحقيق مخرجات تطوعية ذات أهداف سامية تركز على تعزيز الوطنية بين أفراد المجتمع وحماية الممتلكات العامة ونشر الوعي بعددٍ من المبادرات تتضمن التوعية بالتشجير والعناية بالحدائق والمنتزهات، إلى جانب تجميل المساجد ومشاركة دار المسنين احتفالات اليوم الوطني السعودي.

يُذكر أن مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تعمل على تفعيل برنامج "توحيد ووحدة" سنويًا لتكون هذه السنة الثامنة على التوالي منذ مرحلة التدشين، يشارك فيها عددٌ من المتطوعين بمختلف الفئات العمرية مشددة على تشجيع العطاء الخيري والعمل التطوعي وايمانًا بأن الشباب هم المصدر الحقيقي لطاقة هذا الوطن.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
09:14 PM

تزامنًا مع اليوم الوطني ..خيرية" العنود" تطلق برنامج "توحيد ووحدة"

يستهدف تنفيذ مبادرات تطوعية في مختلف مناطق المملكة

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
476

أعلنت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية عن إطلاق برنامج "توحيد ووحدة" الذي يُطلق سنويًا بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، ويهدف هذا البرنامج إلى تنفيذ مبادرات تطوعية في مختلف مناطق المملكة، ويبدأ تنفيذ هذه الأعمال مع بداية موسم اليوم الوطني الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020م ويستمر حتى يوم السبت 26 سبتمبر 2020م.

ويأتي هذا البرنامج "توحيد ووحدة" ضمن الجهود المبذولة في مجال التطوع في مؤسسة الأميرة العنود الخيرية حيث أتاحت الفرصة للمتطوعين بالعمل ضمن 90 مبادرة في 16 منطقة حول المملكة وهي (الرياض، الأحساء، القنفذة، رفحاء، الجوف، أملج، نجران، الطائف، بدر، حائل، بيشة، القصيم، تبوك، أبها، رابغ) تحت شعار "90 مبادرة لأجلك يا وطن". كما تشدد العنود الخيرية على عنايتها بتحقيق مخرجات تطوعية ذات أهداف سامية تركز على تعزيز الوطنية بين أفراد المجتمع وحماية الممتلكات العامة ونشر الوعي بعددٍ من المبادرات تتضمن التوعية بالتشجير والعناية بالحدائق والمنتزهات، إلى جانب تجميل المساجد ومشاركة دار المسنين احتفالات اليوم الوطني السعودي.

يُذكر أن مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تعمل على تفعيل برنامج "توحيد ووحدة" سنويًا لتكون هذه السنة الثامنة على التوالي منذ مرحلة التدشين، يشارك فيها عددٌ من المتطوعين بمختلف الفئات العمرية مشددة على تشجيع العطاء الخيري والعمل التطوعي وايمانًا بأن الشباب هم المصدر الحقيقي لطاقة هذا الوطن.

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