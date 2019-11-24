رصد 46 مخالفة وإغلاق 7 محال لوجود مخالفات عليها بنجران

خلال تنظيم الفرق الرقابية لمكافحة التستر التجاري 614 جولة

نظمت الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بفرع وزارة التجارة في منطقة نجران والمحافظات التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي، 614 جولة تفتيشية بمنطقة نجران ومحافظاتها على الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية، والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري.



وجرى رصد 46 مخالفة وإغلاق سبعة محال لوجود مخالفات عليها.



وتأتي هذه الحملة المستمرة ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بمشاركة عديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.



وزارة التجارة بمنطقة نجران والفروع التابعة لها مستمرة في متابعة حالات اشتباه جرائم التستر التي لا تقتصر فقط على التجارية، بل تشمل جميع الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.



كما دعا فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو تستر عن طريق أرقام التواصل التي حددتها الوزارة.