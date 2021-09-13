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‏مفاجأة في بطن تمساح عملاق.. وخبير يحل لغز ما حدث

علّق "ساخرًا": ربما كان التمساح قادمًا من العصور القديمة

صُدم صياد أميركي باكتشافه أشياء قديمة تعود إلى آلاف السنين، في معدة تمساح، اصطاده مؤخرًا.

وعثر شين سميث بينما كان يقطع تمساحًا عملاقًا بطول 13 قدمًا قام باصطياده، على أشياء قديمة يتراوح عمرها بين 5 و6 آلاف سنة، يحتمل أن سكان أميركا الأصليين كانوا يستخدمونها.

واكتشف سميث وهو يشرّح معدة التمساح، سهمًا قديمًا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وبحسب سميث فإنه بعد إطلاع أحد علماء التاريخ على السهم، تبين أنه من أدوات الصيد التي ابتكرها الأميركيون الأصليون وكانوا يستخدمونها في الماضي.

وقال سميث في منشور على صفحته في "فيسبوك": "لم أتوقع أن يصدقني أحد بشأن اصطيادي لمثل هذا الوحش العملاق، إلا أن الأمر بات أصعب مع عثوري على سهم في بطنه يعود لآلاف السنين".

وحسب صحيفة "صن هيرالد" الأمريكية، أثار العثور على هذه القطع القديمة في معدة تمساح جدلاً كبيرًا، حتى أن البعض قال ساخرًا: "ربما كان هذا التمساح قادمًا من العصور القديمة".

أما الخبير الجيولوجي جيمس ستارنز، فيقدم تفسيرًا للواقعة ويقول: "معروف عن التمساح أنه يبتلع كل شيء عند الصيد في المياه الضحلة وحتى عندما يأكل شيئًا على ضفة النهر، ومعروف أن رأس السهم المكسور والريش والعظام، أشياء شائعة يمكن العثور عليها في مواقع مختلفة في منطقة دلتا المسيسيبي، سواء في المياه الضحلة أو على ضفتي النهر وعلى ضفاف البحيرات.

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‏مفاجأة في بطن تمساح عملاق.. وخبير يحل لغز ما حدث
سبق

صُدم صياد أميركي باكتشافه أشياء قديمة تعود إلى آلاف السنين، في معدة تمساح، اصطاده مؤخرًا.

وعثر شين سميث بينما كان يقطع تمساحًا عملاقًا بطول 13 قدمًا قام باصطياده، على أشياء قديمة يتراوح عمرها بين 5 و6 آلاف سنة، يحتمل أن سكان أميركا الأصليين كانوا يستخدمونها.

واكتشف سميث وهو يشرّح معدة التمساح، سهمًا قديمًا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وبحسب سميث فإنه بعد إطلاع أحد علماء التاريخ على السهم، تبين أنه من أدوات الصيد التي ابتكرها الأميركيون الأصليون وكانوا يستخدمونها في الماضي.

وقال سميث في منشور على صفحته في "فيسبوك": "لم أتوقع أن يصدقني أحد بشأن اصطيادي لمثل هذا الوحش العملاق، إلا أن الأمر بات أصعب مع عثوري على سهم في بطنه يعود لآلاف السنين".

وحسب صحيفة "صن هيرالد" الأمريكية، أثار العثور على هذه القطع القديمة في معدة تمساح جدلاً كبيرًا، حتى أن البعض قال ساخرًا: "ربما كان هذا التمساح قادمًا من العصور القديمة".

أما الخبير الجيولوجي جيمس ستارنز، فيقدم تفسيرًا للواقعة ويقول: "معروف عن التمساح أنه يبتلع كل شيء عند الصيد في المياه الضحلة وحتى عندما يأكل شيئًا على ضفة النهر، ومعروف أن رأس السهم المكسور والريش والعظام، أشياء شائعة يمكن العثور عليها في مواقع مختلفة في منطقة دلتا المسيسيبي، سواء في المياه الضحلة أو على ضفتي النهر وعلى ضفاف البحيرات.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
03:02 PM

‏مفاجأة في بطن تمساح عملاق.. وخبير يحل لغز ما حدث

علّق "ساخرًا": ربما كان التمساح قادمًا من العصور القديمة

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أيمن حسن - الرياض
1
5,824

صُدم صياد أميركي باكتشافه أشياء قديمة تعود إلى آلاف السنين، في معدة تمساح، اصطاده مؤخرًا.

وعثر شين سميث بينما كان يقطع تمساحًا عملاقًا بطول 13 قدمًا قام باصطياده، على أشياء قديمة يتراوح عمرها بين 5 و6 آلاف سنة، يحتمل أن سكان أميركا الأصليين كانوا يستخدمونها.

واكتشف سميث وهو يشرّح معدة التمساح، سهمًا قديمًا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وبحسب سميث فإنه بعد إطلاع أحد علماء التاريخ على السهم، تبين أنه من أدوات الصيد التي ابتكرها الأميركيون الأصليون وكانوا يستخدمونها في الماضي.

وقال سميث في منشور على صفحته في "فيسبوك": "لم أتوقع أن يصدقني أحد بشأن اصطيادي لمثل هذا الوحش العملاق، إلا أن الأمر بات أصعب مع عثوري على سهم في بطنه يعود لآلاف السنين".

وحسب صحيفة "صن هيرالد" الأمريكية، أثار العثور على هذه القطع القديمة في معدة تمساح جدلاً كبيرًا، حتى أن البعض قال ساخرًا: "ربما كان هذا التمساح قادمًا من العصور القديمة".

أما الخبير الجيولوجي جيمس ستارنز، فيقدم تفسيرًا للواقعة ويقول: "معروف عن التمساح أنه يبتلع كل شيء عند الصيد في المياه الضحلة وحتى عندما يأكل شيئًا على ضفة النهر، ومعروف أن رأس السهم المكسور والريش والعظام، أشياء شائعة يمكن العثور عليها في مواقع مختلفة في منطقة دلتا المسيسيبي، سواء في المياه الضحلة أو على ضفتي النهر وعلى ضفاف البحيرات.

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