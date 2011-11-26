شاهد .. أمير قطر ينحني للعلم التركي في أنقرة ويثير السخرية

المغردون: "أردوغان" أذل "تميم" بعد الاستحواذ على الأموال القطرية

تداول مغردون عبر منصات الاجتماعي في تركيا، اليوم الخميس، مقطع فيديو ينحني فيه أمير قطر تميم بن حمد، للعلم التركي، أثناء مراسم استقباله الرسمية في تركيا، بطريقة مذلة، حسب وصفهم.

وأثار انحناء أمير قطر للعلم التركي السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم وصفه بالطريقة المذلة لتميم ولدولة قطر، وبأنه بعد أن استحوذ الرئيس التركي على الأموال القطرية يجبر أمير قطر للانحناء للعلم التركي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقبل اليوم، أمير قطر، في العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا.