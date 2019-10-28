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عروض برنامج مرابحة "تقسيط إكسترا" بشروط ميسرة

يمنح ضعف الراتب ودون الحاجة لكفيل بنكي

أعلنت شركة "إكسترا" عن برنامج مرابحة "تقسيط إكسترا"، وهو برنامج مرابحة تم تصميمه من قبل الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)؛ لتلبية كل الاحتياجات من الأجهزة الإلكترونية، وكل المنتجات المباعة في معارض "إكسترا"، وموقعها الإلكتروني بأقساط شهرية مناسبة وبشروط ميسرة.

ويتميز برنامج "تقسيط إكسترا"، بالعديد من المميزات المتفردة، حيث يسمح بالحصول على تمويل يصل إلى ضعف الراتب، وبقيمة من 4 آلاف وحتى 30 ألف ريال، ولا يشترط وجود كفيل، ولا تحويل راتب إلى بنك معين.

كما يتميز البرنامج، بسرعة إنهاء المعاملات، والحصول على موافقة مبدئية فورية، وفترات سداد مرنة تصل إلى 36 شهراً، كما أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولإمكانية الاستفادة من هذا البرنامج، أطلقت الشركة رابطاً عبر موقعها الإلكتروني لجميع الراغبين بالاستفادة من خدماته، حيث ستصل الموافقة المبدئية بعد دقائق من التقديم.

https://taqseetapplication.extra.com/?utm_source=3rdpartyAd&utm_medium=Sabq&utm_campaign=TaqseetTweet&utm_term=28Oct&utm_content=applynow

وللمزيد من المعلومات عن كل الشروط وتفاصيل البرنامج، يمكن للراغبين بالاستفادة من البرنامج، زيارة موقع "تقسيط إكسترا".

https://www.extra.com/ar-sa/Taqseet?utm_source=3rdpartyAd&utm_medium=Sabq&utm_campaign=TaqseetTweet&utm_term=28Oct&utm_content=applynow

تقسيط إكسترا شركة "إكسترا" مرابحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عروض برنامج مرابحة "تقسيط إكسترا" بشروط ميسرة
سبق

أعلنت شركة "إكسترا" عن برنامج مرابحة "تقسيط إكسترا"، وهو برنامج مرابحة تم تصميمه من قبل الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)؛ لتلبية كل الاحتياجات من الأجهزة الإلكترونية، وكل المنتجات المباعة في معارض "إكسترا"، وموقعها الإلكتروني بأقساط شهرية مناسبة وبشروط ميسرة.

ويتميز برنامج "تقسيط إكسترا"، بالعديد من المميزات المتفردة، حيث يسمح بالحصول على تمويل يصل إلى ضعف الراتب، وبقيمة من 4 آلاف وحتى 30 ألف ريال، ولا يشترط وجود كفيل، ولا تحويل راتب إلى بنك معين.

كما يتميز البرنامج، بسرعة إنهاء المعاملات، والحصول على موافقة مبدئية فورية، وفترات سداد مرنة تصل إلى 36 شهراً، كما أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولإمكانية الاستفادة من هذا البرنامج، أطلقت الشركة رابطاً عبر موقعها الإلكتروني لجميع الراغبين بالاستفادة من خدماته، حيث ستصل الموافقة المبدئية بعد دقائق من التقديم.

https://taqseetapplication.extra.com/?utm_source=3rdpartyAd&utm_medium=Sabq&utm_campaign=TaqseetTweet&utm_term=28Oct&utm_content=applynow

وللمزيد من المعلومات عن كل الشروط وتفاصيل البرنامج، يمكن للراغبين بالاستفادة من البرنامج، زيارة موقع "تقسيط إكسترا".

https://www.extra.com/ar-sa/Taqseet?utm_source=3rdpartyAd&utm_medium=Sabq&utm_campaign=TaqseetTweet&utm_term=28Oct&utm_content=applynow

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
06:34 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
11:00 PM

عروض برنامج مرابحة "تقسيط إكسترا" بشروط ميسرة

يمنح ضعف الراتب ودون الحاجة لكفيل بنكي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
11,677

أعلنت شركة "إكسترا" عن برنامج مرابحة "تقسيط إكسترا"، وهو برنامج مرابحة تم تصميمه من قبل الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)؛ لتلبية كل الاحتياجات من الأجهزة الإلكترونية، وكل المنتجات المباعة في معارض "إكسترا"، وموقعها الإلكتروني بأقساط شهرية مناسبة وبشروط ميسرة.

ويتميز برنامج "تقسيط إكسترا"، بالعديد من المميزات المتفردة، حيث يسمح بالحصول على تمويل يصل إلى ضعف الراتب، وبقيمة من 4 آلاف وحتى 30 ألف ريال، ولا يشترط وجود كفيل، ولا تحويل راتب إلى بنك معين.

كما يتميز البرنامج، بسرعة إنهاء المعاملات، والحصول على موافقة مبدئية فورية، وفترات سداد مرنة تصل إلى 36 شهراً، كما أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولإمكانية الاستفادة من هذا البرنامج، أطلقت الشركة رابطاً عبر موقعها الإلكتروني لجميع الراغبين بالاستفادة من خدماته، حيث ستصل الموافقة المبدئية بعد دقائق من التقديم.

https://taqseetapplication.extra.com/?utm_source=3rdpartyAd&utm_medium=Sabq&utm_campaign=TaqseetTweet&utm_term=28Oct&utm_content=applynow

وللمزيد من المعلومات عن كل الشروط وتفاصيل البرنامج، يمكن للراغبين بالاستفادة من البرنامج، زيارة موقع "تقسيط إكسترا".

https://www.extra.com/ar-sa/Taqseet?utm_source=3rdpartyAd&utm_medium=Sabq&utm_campaign=TaqseetTweet&utm_term=28Oct&utm_content=applynow

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